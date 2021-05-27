Маленький ребенок выпал из окна четвертого этажа в Славгороде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. Двухлетний ребенок получил травмы в результате падения из окна четвертого этажа дома в Славгороде, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером во вторник, 25 мая. Как установили следователи, сестра мальчика открыла окно на кухне, чтобы позвать домой других детей. Затем она вышла из помещения и не закрыла окно.

Ребенок взял стул и залез на подоконник. Там он облокотился на москитную сетку, которая затягивала окно. Сетка не выдержала, и мальчик выпал с высоты четвертого этажа.

Мама мальчика находилась в это время в ванной комнате.

Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. Как рассказали в пресс-службе СК, его состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой.

По факту случившегося проводится проверка Славгородским районным отделом СК.

В ведомстве также напомнили родителям о том, что необходимо быть более внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра - особенно в комнате с открытым окном.

Напомним, что недавно трехлетний ребенок получил тяжелые травмы после того, как выпал с балкона четвертого этажа в Светлогорске. На момент происшествия мать со вторым сыном была в Минске на лечении, ребенок находился дома с двумя сестрами и отцом. Как уточнили в СК, его семья находится в социально-опасном положении.

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