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Песков: Москва может поднять вопрос о переводе россиянки Сапеги в Россию

27.05.2021 14:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе гражданки России Софии Сапеги, задержанной ранее в Минске, из Беларуси, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Де-юре, безусловно, (российская сторона - Sputnik) может поднять этот вопрос. В любом случае будем делать все необходимое для защиты прав российской гражданки", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков также отметил, что тема задержания россиянки Сапеги может быть поднята на ближайшей встрече президентов России и Беларуси.

Как сообщили Sputnik в посольстве России в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки.

"Мы находимся на связи с адвокатами Софии Сапеги, которые предпринимают все необходимые действия по ее защите. В частности, как нам известно, адвокаты обжаловали ее задержание", - рассказал пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что посольство РФ в Минске постоянно контактирует с родителями Софии Сапеги, а саму девушку посетил консул. Захарова также отметила, что Сапега не высказывала жалоб по условиям содержания, а ее просьбы бытового плана были удовлетворены.

Как рассказал Sputnik белорусский адвокат Сапеги Александр Филанович, по состоянию на 13.00 27 мая адвокаты не смогли попасть в СИЗО КГБ.

"Там очередь. Адвокаты делают все возможное, чтобы посетить Софию в СИЗО", - пояснил он. Филанович также отметил, что информация о дате и времени судебного рассмотрения жалобы на задержание отсутствуют.

Кто такая София Сапега

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза". 

В минувшее воскресенье ее задержали вместе с экс-главредом признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактором также экстремистского канала "Беларусь головного мозга" Романом Протасевичем.

Девушке вменяются обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь. 25 мая по телеканалу СТВ показали видео, где Сапега признается в ведении Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Этот ресурс публикует личные данные и также был признан экстремистским.

В ЕГУ, где девушка учится на пятом курсе, заявили, что Сапегу задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.

Ранее госСМИ Беларуси сообщили, что именно подруга Романа Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусское следствие пока не обнародовало информацию о том, по какой статье задержана россиянка, а с адвокатов взята подписка о неразглашении.
 
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