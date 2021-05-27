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Песков: Москва может поднять вопрос о переводе россиянки Сапеги в Россию
27.05.2021 14:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая - Sputnik. Российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе гражданки России Софии Сапеги, задержанной ранее в Минске, из Беларуси, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Де-юре, безусловно, (российская сторона - Sputnik) может поднять этот вопрос. В любом случае будем делать все необходимое для защиты прав российской гражданки", - сказал пресс-секретарь президента.
Песков также отметил, что тема задержания россиянки Сапеги может быть поднята на ближайшей встрече президентов России и Беларуси.
Как сообщили Sputnik в посольстве России в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки.
"Мы находимся на связи с адвокатами Софии Сапеги, которые предпринимают все необходимые действия по ее защите. В частности, как нам известно, адвокаты обжаловали ее задержание", - рассказал пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалев.
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"Там очередь. Адвокаты делают все возможное, чтобы посетить Софию в СИЗО", - пояснил он. Филанович также отметил, что информация о дате и времени судебного рассмотрения жалобы на задержание отсутствуют.
Кто такая София Сапега
София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".
В минувшее воскресенье ее задержали вместе с экс-главредом признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактором также экстремистского канала "Беларусь головного мозга"
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В ЕГУ, где девушка учится на пятом курсе, заявили, что Сапегу задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.
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Белорусское следствие пока не обнародовало информацию о том, по какой статье задержана россиянка, а с адвокатов взята подписка о неразглашении.
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