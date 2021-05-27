Возбуждено уголовное дело за угрозу убийством замгенпрокурору Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. Управление собственной безопасности Генпрокуратуры Беларуси возбудило уголовные дела по фактам угрозы убийством в отношении заместителя генпрокурора и оскорбления его в сети Интернет, сообщили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура выявила публикации об угрозе убийством в отношении замгенпрокурора Беларуси Геннадия Дыско в ходе мониторинга сети Интернет.

"Неустановленные лица в одном из чатов Telegram-канала в период с 26 по 27 мая 2021 года высказали в отношении Геннадия Дыско угрозы убийством", – сообщили Sputnik в четверг в генпрокуратуре.

Кроме того, отметили в надзорном ведомстве, неустановленные лица в сети Интернет с целью унижения чести и достоинства личности Дыско как представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей разместили в одном из чатов Telegram-канала под его фотоизображением комментарии с уничижительными и неприличными выражениями, которые стали доступны для прочтения неопределенному кругу лиц.

Противоправные действия квалифицированы по ст. 186 и ст. 369 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время организованы и проводятся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и иные процессуальные действия по установлению подозреваемых для привлечения их к уголовной ответственности.

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