На егеря напал дикий кабан – охотник погиб

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. На работника Червенского лесхоза (Минская область) напал дикий кабан, мужчину нашли мертвым, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Егерь отправился в лес по рабочим вопросам днем 26 мая и пропал. Вечером того же дня раненое тело своего 43-летнего коллеги обнаружил другой сотрудник лесхоза. На место прибыли следователи.

Во время осмотра, пояснили в Следственном комитете, был обнаружен мобильный телефон. В нем сотрудники ведомства нашли видеофайл с моментом нападения дикого кабана. На кадрах видно, что мужчина идет по болотистой местности и в какой-то момент замечает зверя. После чего убегает, а запись прерывается.

По факту гибели СК проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются работники лесхоза, изымается необходимая документация.