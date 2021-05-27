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На егеря напал дикий кабан – охотник погиб

27.05.2021 18:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. На работника Червенского лесхоза (Минская область) напал дикий кабан, мужчину нашли мертвым, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Егерь отправился в лес по рабочим вопросам днем 26 мая и пропал. Вечером того же дня раненое тело своего 43-летнего коллеги обнаружил другой сотрудник лесхоза. На место прибыли следователи.

Во время осмотра, пояснили в Следственном комитете, был обнаружен мобильный телефон. В нем сотрудники ведомства нашли видеофайл с моментом нападения дикого кабана. На кадрах видно, что мужчина идет по болотистой местности и в какой-то момент замечает зверя. После чего убегает, а запись прерывается.

По факту гибели СК проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются работники лесхоза, изымается необходимая документация.

 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия следователи нашли мобильный телефон с видео, на котором запечатлен момент нападения животного.
 
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