Адвокат россиянки Сапеги вновь не смог посетить ее в СИЗО в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Адвокат россиянки Софии Сапеги снова не смог посетить свою подзащитную в СИЗО КГБ.

"По причине нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ также не удалось посетить Софию", - заявил Sputnik Александр Филанович.

Он уточнил, что попытается посетить подзащитную в пятницу, 28 мая.

Адвокат подал заявление об ознакомлении с материалами дела, однако ему сообщили, что с делом он сможет ознакомиться только завтра.

Также на 28 мая в 12 часов 30 минут назначено судебное заседание по жалобе на задержание Софии.

По словам защиты, суд состоится по месту нахождения органа, ведущего уголовный процесс, - в суде Партизанского района Минска.

Касательно доставки на судебное заседание Софии Сапеги из СИЗО КГБ, Филанович пояснил, что адвокаты при написании жалобы указывали этот пункт, но принимать решение по данному вопросу будет суд.

Как правило такие жалобы рассматриваются в закрытом судебном заседании.

Что известно о задержании Сапеги

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В минувшее воскресенье ее задержали вместе с экс-главредом признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактором также экстремистского канала "Беларусь головного мозга" Романом Протасевичем.

25 мая по телеканалу СТВ показали видео, где Сапега признается в ведении Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Этот ресурс публикует личные данные и также был признан экстремистским.

Белорусское следствие пока не обнародовало информацию о том, по какой статье задержана россиянка, а с адвокатов взята подписка о неразглашении.

При этом Москва не исключает, что российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе гражданки РФ Софии Сапеги из Беларуси.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема задержания девушки может быть поднята на ближайшей встрече президентов России и Беларуси 28 мая.

Как сообщили Sputnik в посольстве РФ в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что посольство РФ в Минске постоянно контактирует с родителями Софии Сапеги, а саму девушку посетил консул. Захарова также отметила, что Сапега не высказывала жалоб по условиям содержания, а ее просьбы бытового плана были удовлетворены