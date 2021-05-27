ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Контейнеровоз с химикатами горит у берегов Шри-Ланки уже неделю

28.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. Сингапурский контейнеровоз "Экс-пресс перл" (X-Press Pearl) с ядовитым грузом на борту уже неделю горит в водах Шри-Ланки, пишет издание Daily Mirror.

ЧП на судне, перевозившем 1 486 контейнеров с азотной кислотой и некоторыми другими химическими веществами из Коломбо в Сингапур, произошло 20 мая. Пожар возник, когда контейнеровоз стоял на якоре неподалеку от Коломбо.

По данным Управления по защите морской среды Шри-Ланки, часть контейнеров упала в море. Накануне власти предупредили о том, что токсичные вещества могут достичь берегов Шри-Ланки, а также призвали местное население воздерживаться от посещения пляжей. Сгоревший мусор продолжает накапливаться на берегах, токсичные пары разносятся ветром.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE
Обгоревшие контейнеры выбрасывает на побережье

ВВС республики утром 26 мая сбросили на горящий контейнеровоз 425 кг огнетушащего порошка.

ВМС Шри-Ланки сообщили, что 25 членов экипажа на борту судна, ходившего под флагом Сингапура, были спасены во вторник, среди них - граждане Филиппин, Индии, Китая, России и Филиппин. Двое граждан Индии, получивших травмы, отправлены в одну из больниц Коломбо для лечения.

По словам представителя ВМС Шри-Ланки, причиной пожара могла стать утечка химического вещества.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за пожара региону грозит экологическая катастрофа: обгоревшая пластмасса и химикаты накапливаются на близлежащих побережьях; вода вокруг судна кажется жирной...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
ИКАО начинает расследование инцидента с самолетом Ryanair
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by