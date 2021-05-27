Контейнеровоз с химикатами горит у берегов Шри-Ланки уже неделю

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. Сингапурский контейнеровоз "Экс-пресс перл" (X-Press Pearl) с ядовитым грузом на борту уже неделю горит в водах Шри-Ланки, пишет издание Daily Mirror.

ЧП на судне, перевозившем 1 486 контейнеров с азотной кислотой и некоторыми другими химическими веществами из Коломбо в Сингапур, произошло 20 мая. Пожар возник, когда контейнеровоз стоял на якоре неподалеку от Коломбо.

По данным Управления по защите морской среды Шри-Ланки, часть контейнеров упала в море. Накануне власти предупредили о том, что токсичные вещества могут достичь берегов Шри-Ланки, а также призвали местное население воздерживаться от посещения пляжей. Сгоревший мусор продолжает накапливаться на берегах, токсичные пары разносятся ветром.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE Обгоревшие контейнеры выбрасывает на побережье

ВВС республики утром 26 мая сбросили на горящий контейнеровоз 425 кг огнетушащего порошка.

ВМС Шри-Ланки сообщили, что 25 членов экипажа на борту судна, ходившего под флагом Сингапура, были спасены во вторник, среди них - граждане Филиппин, Индии, Китая, России и Филиппин. Двое граждан Индии, получивших травмы, отправлены в одну из больниц Коломбо для лечения.

По словам представителя ВМС Шри-Ланки, причиной пожара могла стать утечка химического вещества.