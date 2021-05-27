ИКАО начинает расследование инцидента с самолетом Ryanair

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проведет свое расследование инцидента, связанного с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

Первые итоги расследования ИКАО планируется подвести к 25 июня, сообщает министерство транспорта Ирландии.

"Мы полностью поддерживаем решение ИКАО провести открытое и независимое расследование инцидента в Беларуси и благодарим наших международных коллег за помощь в этом деле", – отмечается в сообщении ирландского ведомства.

Представители Международной организации гражданской авиации ранее сообщили, что президент Совета организации Сальваторе Шаккитано созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в совете по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978, вынужденно севшим в Минске. Заседание прошло сегодня. На нем США и их союзники запросили проведение тщательного расследования инцидента, сообщает Reuters.

Напомним, ранее лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над территорией РБ.

Инцидент с лайнером Ryanair

Лайнер Ryanair 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но вынужденно приземлился в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.

Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров. Информация о минировании не подтвердилась.

По результатам проверки задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Саммит ЕС решил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента.

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