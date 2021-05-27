|
ИКАО начинает расследование инцидента с самолетом Ryanair
28.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая – Sputnik. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проведет свое расследование инцидента, связанного с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.
Первые итоги расследования ИКАО планируется подвести к 25 июня, сообщает министерство транспорта Ирландии.
"Мы полностью поддерживаем решение ИКАО провести открытое и независимое расследование инцидента в Беларуси и благодарим наших международных коллег за помощь в этом деле", – отмечается в сообщении ирландского ведомства.
Представители Международной организации гражданской авиации ранее сообщили, что президент Совета организации Сальваторе Шаккитано созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в совете по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978, вынужденно севшим в Минске. Заседание прошло сегодня. На нем США и их союзники запросили проведение тщательного расследования инцидента, сообщает Reuters.
Напомним, ранее лидеры ЕС приняли политическое решение
Инцидент с лайнером Ryanair
Лайнер Ryanair 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но вынужденно приземлился в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.
По результатам проверки
Саммит ЕС решил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые его результаты станут известны к концу июня, сообщает министерство транспорта Ирландии.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)