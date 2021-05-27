К Роману Протасевичу в СИЗО допустили адвоката

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская была допущена к своему подзащитному в СИЗО, об этом она рассказала Sputnik.

"Была встреча в СИЗО, жив, здоров, шутит, все нормально. Больше ничего сказать не могу, я под подпиской", – сообщила защитник.

Адвокат не сообщила о том, в каком именно СИЗО содержится Роман Протасевич и предъявлено ли ему обвинение, ссылаясь на подписку о неразглашении.

Как ранее сообщалось, к Протасевичу в первый день задержания вызывали дежурного адвоката. С адвокатом Инессой Оленской заключен договор об оказании адвокатских услуг. Вчера она подала жалобу в Генеральную прокуратуру Беларуси на постановление о задержании.

Как задерживали Протасевича

Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после приземления самолета компании Ryanair. Борт FR4978 выполнял рейс по маршруту Афины – Вильнюс, но над территорией Беларуси экипаж получил от диспетчерской службы сообщение о взрывном устройстве.

Самолет в сопровождении военного истребителя МиГ-29 совершил вынужденную посадку в Национальном аэропорту Минск, где его встречали аварийно-спасательные расчеты, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности и кинологи. Сообщение о минировании судна не подтвердилось.

Среди пассажиров оказался Роман Протасевич – бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA и редактор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" (оба канала признаны в Беларуси экстремистскими – Sputnik). Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны .

В чем обвиняют Протасевича

В ноябре прошлого года КГБ Беларуси внес в список причастных к терроризму основателя этого Telegram-канала Степана Путило и экс-главреда Романа Протасевича.

Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.

Кроме этого, они обвиняются в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Также им предъявлено обвинение в том, что они совершили умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

В отношении Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Максимальная санкция предполагает до 12 лет лишения свободы.

Следственный комитет Беларуси заявлял о том, что направил в Польшу документы об экстрадиции администраторов Telegram-канала, признанного в РБ экстремистским.

В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

25 мая в интернете появилось первое оперативное видео допроса Протасевича. Роман говорит, что был задержан сотрудниками милиции в аэропорту, в настоящее время находится в СИЗО № 1 ГУВД Минска.

"Продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков", – сказал Протасевич.

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