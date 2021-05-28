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За закрытыми дверями: суд рассмотрит жалобу адвокатов Сапеги на задержание
28.05.2021 09:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая - Sputnik. Жалобу адвокатов россиянки Софии Сапеги на ее задержание в пятницу намерен рассмотреть суд Партизанского района Минска, сообщил защитник девушки Александр Филанович.
"Рассмотрение жалобы пройдет 28 мая", - рассказал он Sputnik.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Беларуси, такие жалобы - на меру пресечения и задержание - как правило рассматриваются в закрытом судебном заседании.
Адвокаты в своей жалобе в Следственный комитет просили доставить в суд россиянку Сапегу, но данный вопрос будет решать судья.
По данным адвоката Филановича, в СИЗО КГБ Сапегу уже допросили, но он не сообщает никаких подробностей, так как дал подписку о неразглашении. Адвокаты также еще не знакомы с материалами дела.
В четверг Филанович сообщил, что вновь
Что известно о задержании
София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".
В минувшее воскресенье ее задержали вместе с экс-главредом признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактором также экстремистского канала "Беларусь головного мозга"
25 мая по телеканалу СТВ показали
Москва не исключает, что российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе гражданки РФ Софии Сапеги из Беларуси.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема задержания девушки может быть поднята на ближайшей
Как сообщили Sputnik в посольстве РФ в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что посольство РФ в Минске постоянно контактирует с родителями Софии Сапеги, а саму девушку посетил консул. Захарова также отметила, что Сапега не высказывала жалоб по условиям содержания, а ее просьбы бытового плана были удовлетворены.
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Официальной информации о том, по каким статьям задержана россиянка нет, адвокаты еще не знакомы с материалами дела.
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