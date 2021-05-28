За закрытыми дверями: суд рассмотрит жалобу адвокатов Сапеги на задержание

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая - Sputnik. Жалобу адвокатов россиянки Софии Сапеги на ее задержание в пятницу намерен рассмотреть суд Партизанского района Минска, сообщил защитник девушки Александр Филанович.

"Рассмотрение жалобы пройдет 28 мая", - рассказал он Sputnik.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Беларуси, такие жалобы - на меру пресечения и задержание - как правило рассматриваются в закрытом судебном заседании.

Адвокаты в своей жалобе в Следственный комитет просили доставить в суд россиянку Сапегу, но данный вопрос будет решать судья.

По данным адвоката Филановича, в СИЗО КГБ Сапегу уже допросили, но он не сообщает никаких подробностей, так как дал подписку о неразглашении. Адвокаты также еще не знакомы с материалами дела.

В четверг Филанович сообщил, что вновь не смог посетить ее в СИЗО в Минске.

Что известно о задержании

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В минувшее воскресенье ее задержали вместе с экс-главредом признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактором также экстремистского канала "Беларусь головного мозга" Романом Протасевичем .

25 мая по телеканалу СТВ показали видео , где Сапега признается в ведении Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Этот ресурс публикует личные данные и также был признан экстремистским.

Москва не исключает, что российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе гражданки РФ Софии Сапеги из Беларуси.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема задержания девушки может быть поднята на ближайшей встрече президентов России и Беларуси 28 мая.

Как сообщили Sputnik в посольстве РФ в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что посольство РФ в Минске постоянно контактирует с родителями Софии Сапеги, а саму девушку посетил консул. Захарова также отметила, что Сапега не высказывала жалоб по условиям содержания, а ее просьбы бытового плана были удовлетворены.

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