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ФБР начало расследование инцидента с лайнером Ryanair в Минске

28.05.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая - Sputnik. ФБР начало собственное расследование обстоятельств экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту в Минске из-за сообщения о минировании, об этом заявил глава Бюро криминальной полиции Литвы Роландаса Кишкиса.

"У нас есть подтвержденная информация от наших коллег в США, что ФБР начало собственное расследование", - цитирует Роландеса Кишкиса LRT.

Ранее Минюст Польши сообщил о ведении польской стороной своего досудебного следствия по инциденту с лайнером Ryanair.

Расследование случившегося проводят и власти Литвы. По этой причине самолет все еще  находится в аэропорту Вильнюса.

Кроме того, ЕС в среду осудил экстренную посадку ирландского борта в Беларуси и призвал к срочному независимому расследованию обстоятельств произошедшего. В НАТО считают, что белорусская сторона нарушила международные нормы гражданской авиации.

Что привело к сложностям в авиасообщении

Напомним, что на текущей неделе страны ЕС закрыли свое воздушное пространство, а также рекомендовали своим авиаперевозчикам не летать над Беларусью. Данная мера связана с инцидентом с самолетом Ryanair, который экстренно приземлился в Минске в минувшее воскресенье из-за сообщения о бомбе на борту. 

При проверке сообщение о минировании не подтвердилось. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму. Также была задержана гражданка России София Сапега. Девушке вменяются обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Саммит ЕС решил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации (ИКАО) провести расследование инцидента.

Как стало известно в четверг, ИКАО проведет расследование инцидента, первые итоги планируется подвести к 25 июня.

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Теги: Минск
 
 
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Внутренняя разведка США инициировала процесс проверки фактов и сбор доказательств в отношении инцидента с экстренной посадкой ирландского самолета в Минске.
 
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