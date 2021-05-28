|
ФБР начало расследование инцидента с лайнером Ryanair в Минске
28.05.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая - Sputnik. ФБР начало собственное расследование обстоятельств экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту в Минске из-за сообщения о минировании, об этом заявил глава Бюро криминальной полиции Литвы Роландаса Кишкиса.
"У нас есть подтвержденная информация от наших коллег в США, что ФБР начало собственное расследование", - цитирует Роландеса Кишкиса LRT.
Ранее Минюст Польши сообщил о ведении польской стороной своего досудебного следствия по инциденту с лайнером Ryanair.
Расследование случившегося проводят и власти Литвы. По этой причине самолет все еще находится в аэропорту Вильнюса.
Кроме того, ЕС в среду осудил экстренную посадку ирландского борта в Беларуси и призвал к срочному независимому расследованию обстоятельств произошедшего. В НАТО считают, что белорусская сторона нарушила международные нормы гражданской авиации.
Что привело к сложностям в авиасообщении
Напомним, что на текущей неделе страны ЕС
При проверке сообщение о минировании не подтвердилось. При этом был
Саммит ЕС решил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации (ИКАО) провести расследование инцидента.
Как стало известно в четверг, ИКАО
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внутренняя разведка США инициировала процесс проверки фактов и сбор доказательств в отношении инцидента с экстренной посадкой ирландского самолета в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)