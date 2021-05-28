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Суд в Минске начал рассматривать жалобу на задержание россиянки Сапеги

28.05.2021 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая - Sputnik. Суд Партизанского района Минска начал рассмотрение жалобы адвоката Россиянки Софии Сапеги на ее задержание. Как передает корреспондент Sputnik из Дома правосудия, заседание проходит в закрытом режиме, в соответствии с УПК Беларуси.

В закрытое судебное заседание не допускаются ни журналисты, ни родители задержанной, только прокурор и адвокат. Кроме того, саму россиянку не доставили в суд, поэтому родственников Софии Сапеги нет на заседании.

Адвокат до сих не смог посетить Софию Сапегу. 

"По последней информации она чувствует себя нормально", - прокомментировал состояние задержанной защитник.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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София Сапега была задержана в минувшее воскресенье после инцидента с аварийной посадкой борта Raynair в Минске.
 
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