Суд в Минске начал рассматривать жалобу на задержание россиянки Сапеги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая - Sputnik. Суд Партизанского района Минска начал рассмотрение жалобы адвоката Россиянки Софии Сапеги на ее задержание. Как передает корреспондент Sputnik из Дома правосудия, заседание проходит в закрытом режиме, в соответствии с УПК Беларуси.

В закрытое судебное заседание не допускаются ни журналисты, ни родители задержанной, только прокурор и адвокат. Кроме того, саму россиянку не доставили в суд, поэтому родственников Софии Сапеги нет на заседании.

Адвокат до сих не смог посетить Софию Сапегу.

"По последней информации она чувствует себя нормально", - прокомментировал состояние задержанной защитник.

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