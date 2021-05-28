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Суд в Минске начал рассматривать жалобу на задержание россиянки Сапеги
28.05.2021 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая - Sputnik. Суд Партизанского района Минска начал рассмотрение жалобы адвоката Россиянки Софии Сапеги на ее задержание. Как передает корреспондент Sputnik из Дома правосудия, заседание проходит в закрытом режиме, в соответствии с УПК Беларуси.
В закрытое судебное заседание не допускаются ни журналисты, ни родители задержанной, только прокурор и адвокат. Кроме того, саму россиянку не доставили в суд, поэтому родственников Софии Сапеги нет на заседании.
Адвокат до сих не смог посетить Софию Сапегу.
"По последней информации она чувствует себя нормально", - прокомментировал состояние задержанной защитник.
Последует
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София Сапега была задержана в минувшее воскресенье после инцидента с аварийной посадкой борта Raynair в Минске.
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