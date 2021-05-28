Суд отклонил жалобу адвоката на задержание россиянки Софии Сапеги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая - Sputnik. Суд Партизанского района Минска отклонил жалобу адвоката на задержание россиянки Софии Сапеги, передает корреспондент Sputnik.

Жалоба рассматривалась в закрытом судебном заседании, на ее рассмотрение ушло более получаса.

Суд огласил решение резулятивной части публично. Адвокату отказано в жалобе на задержание, данное решение суда можно обжаловать в течение 24 часов.

Адвокат сообщил Sputnik, что будет обжаловать данное решение суда.

Заседание прошло в Доме правосудия, на него ее допускались ни журналисты, ни родители задержанной, только прокурор и адвокат. Кроме того, саму россиянку не доставили в суд, поэтому родственников Софии Сапеги нет на заседании.

Адвокат до сих не смог посетить Софию Сапегу, однако сообщил, что, по последней информации она чувствует себя нормально. По словам адвоката, Сапега была уведомлена, что ее не доставят в суд.

Он также сообщил, что знает, по каким статьям уголовного кодекса привлекается девушка, но разглашать эту информацию не может, так как следствие взяло с него подписку о неразглашении.

Что известно о задержании

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В минувшее воскресенье ее задержали вместе с экс-главредом признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактором также экстремистского канала "Беларусь головного мозга" Романом Протасевичем .

25 мая по телеканалу СТВ показали видео , где Сапега признается в ведении Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Этот ресурс публикует личные данные и также был признан экстремистским.

Москва не исключает, что российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе гражданки РФ Софии Сапеги из Беларуси.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема задержания девушки может быть поднята на ближайшей встрече президентов России и Беларуси 28 мая.

Как сообщили Sputnik в посольстве РФ в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что посольство РФ в Минске постоянно контактирует с родителями Софии Сапеги, а саму девушку посетил консул. Захарова также отметила, что Сапега не высказывала жалоб по условиям содержания, а ее просьбы бытового плана были удовлетворены.

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