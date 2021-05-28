Российский консул на следующей неделе второй раз навестит Сапегу - посол

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая - Sputnik. Российский консул на следующей неделе вновь посетит задержанную в Минске россиянку Софию Сапегу. Об этом сообщил посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов.

О том, что консул уже навещал девушку, стало известно в четверг. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на встрече с консулом Сапега не высказывала жалоб по условиям ее содержания, а ее просьбы бытового плана были удовлетворены.

"На следующей неделе консул будет опять ее навещать, мы в контакте с родителями - и с отцом, и с отчимом, и с матерью", - отметил Лукьянов.

По словам посла, есть проблемы с доступом адвоката к задержанной, это связано с логистикой следственного изолятора.

"Там есть до сих пор проблемы с доступом адвоката. Это местный адвокат. Объяснения там связаны с некой логистикой того изолятора, где она содержится: там всего два помещения, где проводятся подобного рода встречи. И там, извините уж за банальность, очередь", - пояснил он.

Лукьянов также подчеркнул, что Россия оказывает консульскую поддержку Сапеге, не вмешиваясь в компетенции Беларуси.

"Моя задача - обеспечить наши обязательства по консульской поддержке гражданки России, которая попала в такой контекст. Естественно, мы не вмешиваемся в компетенцию белорусских властей, мы осуществляем консульскую поддержку", - сказал посол.

Задержание Софии Сапеги

В пятницу суд отклонил жалобу адвоката на задержание россиянки. Адвокат Александр Филанович сообщил Sputnik, что будет обжаловать данное решение суда.

Заседание прошло в Доме правосудия без присутствия Сапеги, на него не допускались ни журналисты, ни родители задержанной, только прокурор и адвокат.

При этом адвокат до сих пор не смог посетить Софию Сапегу, однако сообщил, что, по последней информации она чувствует себя нормально. По словам адвоката, Сапега была уведомлена, что ее не доставят в суд.

Информацию о том, по каким статьям уголовного кодекса привлекается девушка, адвокаты не разглашают ввиду подписки, данной следствию. По словам Филановича, документов о задержании Сапеги не видели ни защитники, ни суд.

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В минувшее воскресенье ее задержали вместе с экс-главредом признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактором также экстремистского канала "Беларусь головного мозга" Романом Протасевичем .

25 мая по телеканалу СТВ показали видео, где Сапега признается в ведении Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Этот ресурс публикует личные данные и также был признан экстремистским.

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