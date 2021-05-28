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Европейский вещательный союз приостановил членство Беларуси в организации

28.05.2021 15:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации, говорится в сообщении EBU.

© Sputnik Роман Шантар
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"На сегодняшнем заседании Исполнительный совет EBU принял решение о приостановлении членства Белтелерадиокомпании", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что EBU внимательно следит за свободой СМИ в Беларуси и постоянно призывает БТРК, как члена союза, отстаивать его основные ценности, независимости и подотчетности. 

В союзе заявили, что в последние недели организацию особенно встревожила трансляция по белорусским каналам интервью, "явно полученных под принуждением".

"Мы также отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные опасения", – сообщили в EBU. 

По информации союза, у Белтелерадиокомпании будет две недели на ответ до вступления в силу приостановки ее членства в союзе.

Напомним, в марте Европейский вещательный союз (ЕВС) не допустил к конкурсу "Евровидение" композицию "Я научу тебя" барановичского коллектива "Галасы ЗМеста". Организаторы заявили, что песня "политизирована", ее необходимо поменять. "Галасы" отправили новую композицию - "Песенка", однако 26 марта ЕВС окончательно отстранил белорусский коллектив от "Евровидения".

По белорусским телеканалам "Евровидение" в этом году не транслировалось, что является нарушением правил EBU.

 
Теги: Минск
 
 
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В EBU говорят, что внимательно следили за передачами БТ, и некоторые из них вызвали серьезные опасения.
 
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