Европейский вещательный союз приостановил членство Беларуси в организации

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации, говорится в сообщении EBU.

"На сегодняшнем заседании Исполнительный совет EBU принял решение о приостановлении членства Белтелерадиокомпании", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что EBU внимательно следит за свободой СМИ в Беларуси и постоянно призывает БТРК, как члена союза, отстаивать его основные ценности, независимости и подотчетности.

В союзе заявили, что в последние недели организацию особенно встревожила трансляция по белорусским каналам интервью, "явно полученных под принуждением".

"Мы также отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные опасения", – сообщили в EBU.

По информации союза, у Белтелерадиокомпании будет две недели на ответ до вступления в силу приостановки ее членства в союзе.

Напомним, в марте Европейский вещательный союз (ЕВС) не допустил к конкурсу "Евровидение" композицию "Я научу тебя" барановичского коллектива "Галасы ЗМеста". Организаторы заявили, что песня "политизирована", ее необходимо поменять. "Галасы" отправили новую композицию - "Песенка", однако 26 марта ЕВС окончательно отстранил белорусский коллектив от "Евровидения".

По белорусским телеканалам "Евровидение" в этом году не транслировалось, что является нарушением правил EBU.