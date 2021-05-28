ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генпрокуратура возбудила дело против мэра Риги и главы МИД Латвии

28.05.2021 16:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии, сообщили в пятницу в ведомстве.

© Photo : Минспорта
Это неуважение: министр спорта прокомментировал замену госфлага в Латвии

"Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что политики подозреваются в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси).

По информации ведомства, это выразилось в снятии и замене государственного флага Беларуси, установленного в центре Риги, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею.

"Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов", – уточнили в прокуратуре.

Предварительное расследование дела будет вести Следственный комитет республики.

Замена флага

В понедельник в Риге, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый. Замену собственноручно провели министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

Это вызвало ответную реакцию в Беларуси: посла Латвии вызвали в МИД и потребовали покинуть страну всех сотрудников посольства, оставив только одного технического работника для присмотра за зданием.

В свою очередь, президент IIHF Рене Фазель рассказал, что направил письмо мэру Риги с просьбой вернуть государственный флаг Беларуси на прежнее место, а акцию по замене флага назвал неприемлемой. В ответ на его письмо Стакис сообщил, что власти города снимут флаги IIHF.

Реакция Беларуси

Инцидент с флагом в латвийской столице министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал "циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма".

В связи с инцидентом Федерация хоккея Беларуси направила официальную ноту в адрес президента IIHF, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии.

По словам главы ФХБ Дмитрия Баскова, замена государственного флага Беларуси оценивается как акт глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим Беларусь на ЧМ по хоккею.

Басков также выразил обеспокоенность безопасностью игроков сборной, которая играет сейчас на чемпионате мира в Риге.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ведомстве говорят, что надругательство над госсимволикой унизило национальное достоинство белорусов.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Европейский вещательный союз приостановил членство Беларуси в организации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by