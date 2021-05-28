Генпрокуратура возбудила дело против мэра Риги и главы МИД Латвии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии, сообщили в пятницу в ведомстве.

"Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что политики подозреваются в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси).

По информации ведомства, это выразилось в снятии и замене государственного флага Беларуси, установленного в центре Риги, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею.

"Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов", – уточнили в прокуратуре.

Предварительное расследование дела будет вести Следственный комитет республики.

Замена флага

В понедельник в Риге, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый. Замену собственноручно провели министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

Это вызвало ответную реакцию в Беларуси: посла Латвии вызвали в МИД и потребовали покинуть страну всех сотрудников посольства, оставив только одного технического работника для присмотра за зданием.

В свою очередь, президент IIHF Рене Фазель рассказал, что направил письмо мэру Риги с просьбой вернуть государственный флаг Беларуси на прежнее место, а акцию по замене флага назвал неприемлемой. В ответ на его письмо Стакис сообщил, что власти города снимут флаги IIHF .

Реакция Беларуси

Инцидент с флагом в латвийской столице министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал "циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма".

В связи с инцидентом Федерация хоккея Беларуси направила официальную ноту в адрес президента IIHF, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии.

По словам главы ФХБ Дмитрия Баскова, замена государственного флага Беларуси оценивается как акт глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим Беларусь на ЧМ по хоккею.

Басков также выразил обеспокоенность безопасностью игроков сборной , которая играет сейчас на чемпионате мира в Риге.

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