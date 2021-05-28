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Подошла очередь: адвокат посетил в СИЗО КГБ россиянку Софию Сапегу

28.05.2021 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая - Sputnik. Защитника россиянки Софии Сапеги, которая была задержана 23 мая, допустили в СИЗО КГБ, сообщил Sputnik в пятницу адвокат Александр Филанович.

"Защита сегодня посетила Софью в месте ее содержания. Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось", - сказал адвокат.

По его словам, сегодня он также обжаловал решение суда на ее задержание. По УПК данная жалоба должна быть рассмотрена Минским городским судом в трехдневный срок.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат также сегодня обжаловал постановление суда Партизанского района Минска на задержание девушки.
 
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