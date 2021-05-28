Было несколько сообщений о минировании самолета Ryanair – СК Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая - Sputnik. Следственный комитет Беларуси направит Швейцарии просьбу о правовой помощи по делу о "минировании" самолета Ryanair.

"Считаем недопустимым предположения, что кто-либо имеет монополию на истину, пока предварительное расследование не завершится. Будьте уверены, Следственный комитет более чем заинтересован в установлении истинных и фактических обстоятельств", – рассказали в СК.

Как пояснили в ведомстве, уголовное дело, возбужденное по факту "минирования" самолета Афины – Вильнюс находится сейчас в производстве УСК по городу Минску. В СК призывают Со не "популяризировать инсинуации и циничные домыслы".

"В эти дни посредством деструктивных и экстремистских каналов, а также различных интернет-ресурсов и западных СМИ распространяется неполная и непроверенная информация, направленная на манипуляцию общественным мнением в своих интересах", – говорится в сообщении.

Также в СК сообщили, что сообщений о "минировании" борта Ryanair было несколько, они поступили через сервис почты protonmail.

"Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о "минировании" самолета, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько – в 12:25 и в 12:56. В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия", – сказали в СК.

Инцидент с лайнером Ryanair

Лайнер Ryanair 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но вынужденно приземлился в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.

Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров. Информация о минировании не подтвердилась.

По результатам проверки задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Саммит ЕС решил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента.

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