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Было несколько сообщений о минировании самолета Ryanair – СК Беларуси
28.05.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая - Sputnik. Следственный комитет Беларуси направит Швейцарии просьбу о правовой помощи по делу о "минировании" самолета Ryanair.
"Считаем недопустимым предположения, что кто-либо имеет монополию на истину, пока предварительное расследование не завершится. Будьте уверены, Следственный комитет более чем заинтересован в установлении истинных и фактических обстоятельств", – рассказали в СК.
© Sputnik / Анна Нефедова
Как пояснили в ведомстве, уголовное дело, возбужденное по факту "минирования" самолета Афины – Вильнюс находится сейчас в производстве УСК по городу Минску. В СК призывают Со не "популяризировать инсинуации и циничные домыслы".
"В эти дни посредством деструктивных и экстремистских каналов, а также различных интернет-ресурсов и западных СМИ распространяется неполная и непроверенная информация, направленная на манипуляцию общественным мнением в своих интересах", – говорится в сообщении.
Также в СК сообщили, что сообщений о "минировании" борта Ryanair было несколько, они поступили через сервис почты protonmail.
"Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о "минировании" самолета, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько – в 12:25 и в 12:56. В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия", – сказали в СК.
Инцидент с лайнером Ryanair
Лайнер Ryanair 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но вынужденно приземлился в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.
По результатам проверки задержан
Саммит ЕС решил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента.
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В Следственном комитете Беларуси заверили, что "объективно, беспристрастно и профессионально" сейчас рассматриваются все без исключения факты и версии.
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