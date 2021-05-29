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В проливе Босфор восстановили движение после аварии с танкером

29.05.2021 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая ― Sputnik. Движение по проливу Босфор в Стамбуле возобновилось после того, как потерявший управление танкер RAVA удалось отбуксировать, сообщение дирекции береговой охраны Турции цитирует РИА Новости. 

YouTube / Sputnik Беларусь
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"Танкер отбуксирован из пролива Босфор и доставлен к месту якорной стоянки. Движение по Босфору вновь открыто", - рассказал представитель береговой охраны.

Что произошло в проливе

Накануне хорватский танкер RAVA из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать по проливу Босфор в сторону берега в районе квартала Еникей. Движение судов по проливу было перекрыто, танкер был остановлен в300 метрах от берега прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны.

Как сообщила администрация Стамбула, пострадавших в результате инцидента нет, как и ущерба окружающей среде, также обошлось без существенных материальных потерь. Движение по проливу Босфор было восстановлено сразу после буксировки танкера.

Пробка в Суэцком канале

Масштабное морское ЧП произошло два месяца назад в Суэцком канале. Контейнеровоз Ever Given, шедший из Китая в Роттердам, сел на мель  23 марта, полностью перегородив Суэцкий канал.

Сняли судно с мели только 29 марта – при помощи 15 буксиров. В результате "пробки" в канале прохода через него ждали более 400 судов.

Администрация Суэцкого канала намерена взыскать с японской компании - владельца контейнеровоза 900 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне шедший по проливу хорватский танкер потерял управление и стал дрейфовать к берегу, движение судов по проливу пришлось заблокировать.
 
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