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Спасатели эвакуировали посетителей "Фристайла" в Минске

29.05.2021 17:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая – Sputnik. Посетители физкультурно-оздоровительного комплекса "Фристайл" в центре Минска эвакуированы из-за приторно-сладкого запаха в аквазоне, сообщили в МЧС Беларуси.   

Инцидент произошел днем в субботу, 29 мая. 

"Охранники ФОК почувствовали приторно-сладкий запах в аквазоне и сообщили в МЧС. Людей эвакуировали", - проинформировали в МЧС.

В настоящее время спасатели обследуют здание. "Превышений ПДК по опасным веществам нет", - добавили в пресс-службе ведомства. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о подозрительном запахе поступило спасателям в субботу днем, сейчас сотрудники МЧС обследуют здание.
 
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