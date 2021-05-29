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Спасатели эвакуировали посетителей "Фристайла" в Минске
29.05.2021 17:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая – Sputnik. Посетители физкультурно-оздоровительного комплекса "Фристайл" в центре Минска эвакуированы из-за приторно-сладкого запаха в аквазоне, сообщили в МЧС Беларуси.
Инцидент произошел днем в субботу, 29 мая.
"Охранники ФОК почувствовали приторно-сладкий запах в аквазоне и сообщили в МЧС. Людей эвакуировали", - проинформировали в МЧС.
В настоящее время спасатели обследуют здание. "Превышений ПДК по опасным веществам нет", - добавили в пресс-службе ведомства.
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Сообщение о подозрительном запахе поступило спасателям в субботу днем, сейчас сотрудники МЧС обследуют здание.
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