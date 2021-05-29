Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая – Sputnik. Посетители физкультурно-оздоровительного комплекса "Фристайл" в центре Минска эвакуированы из-за приторно-сладкого запаха в аквазоне, сообщили в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел днем в субботу, 29 мая.

"Охранники ФОК почувствовали приторно-сладкий запах в аквазоне и сообщили в МЧС. Людей эвакуировали", - проинформировали в МЧС.

В настоящее время спасатели обследуют здание. "Превышений ПДК по опасным веществам нет", - добавили в пресс-службе ведомства.