Самолет в Индии вернулся в аэропорт из-за летучей мыши на борту

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая ― Sputnik. Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air India, следовавший из из Нью-Дели в американский Ньюарк, вернулся в аэропорт отправления после того, как на борту заметили летучую мышь. подробности инцидента, случившегося в четверг, передал телеканал India TV.

"Рейс AI-105 вернулся в Дели после вылета после объявления местной аварийной ситуации. По прибытии стало известно, что члены экипажа увидели летучую мышь внутри кабины. Сотрудники отдела охраны дикой природы были вызваны, чтобы поймать и унести летучую мышь. Самолет благополучно приземлился около 03:55 утра", - сообщил представитель управления гражданской авиации Индии.

После приземления самолета внутри пришлось проводить фумигацию, летучая мышь спряталась в районе восьмого ряда сидений самолета. Летевшие этим рейсом в Ньюарк пассажиры продолжили путешествие на другом борту.

Сейчас инцидент расследует отдел безопасности полетов индийской авиакомпании авиакомпании, предварительно, "проникновение мыши на самолет произошло в результате действий третьих лиц", ее мог принести на борт кто-то из пассажиров. Или же она попала в самолет при загрузке продуктов питания, сказал представитель Air India.