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Десять человек погибли за сутки протестов в Колумбии

30.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая – Sputnik. Не менее десяти человек погибли и 23 были госпитализированы за сутки протестов в столице колумбийского департамента Валье-дель-Каука, сообщил СМИ министр безопасности Кали Карлос Альберто Рохас Крус.

Колумбия с конца апреля находится в сложной ситуации из-за массовых протестов и уличного насилия. В стране, помимо ежедневных акций, прошли пять массовых мобилизаций протестующих, однако диалог с правительством не установлен, и организаторы протестов призывают к их продолжению. Лидеры протеста публично отвергают все формы насилия и заявляют их как мирные шествия, однако к маршам присоединяются многочисленные радикалы, они занимаются вандализмом и нападают на полицию. За это время ранения в столкновениях протестующих с сотрудниками правопорядка получили, по информации полиции и армии, более 2 тысяч человек, из них 1116 - сотрудники силовых структур, погибли не менее 57 человек, включая трех полицейских.

"Вчера в Кали погибли 10 человек, в отдельных районах на юге города конфронтации превратились в настоящую городскую войну", - заявил Рохас Крус в эфире радио Caracol.

Чиновник отметил большое количество раненных манифестантов – только в больницы города поступили 23 человека, "однако нам известно, что их гораздо больше".

Широкий резонанс в местных СМИ и социальных сетях вызвала серия видеозаписей, на которых лица в гражданском стреляют в сторону протестующих, находясь в непосредственной близости от сотрудников полиции и передвигаясь вместе с ними. Активисты требуют от властей и министра обороны страны разъяснить эти события.

"Присутствие вооруженных гражданских лиц на улицах города недопустимо, это превращает его в поле военных действий … Выявленные факты требуют быстрого и расследования с участием всех правоохранительных органов", - сказал Рохас.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Колумбии Иван Дуке распорядился направить армейские подкрепления в департаменты страны, которые сильно пострадали от уличных протестов.
 
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