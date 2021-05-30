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В Индонезии загорелся паром, на борту которого было почти 200 человек

30.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая - Sputnik. Пожар произошел в субботу на пароме у берегов Индонезии, на борту находились почти 200 человек, передает агентство Синьхуа.

Как сообщил сотрудник местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, все находившиеся на борту парома были спасены, никто из них не пострадал. Однако на судне во время инцидента поднялась паника.

"Все люди, которые находились на борту, были спасены и доставлены на ближайший остров", – приводит агентство слова главы отдела по ЧС управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Ахмад Сангаджи.

Во время инцидента на место происшествия у восточного берега Индонезии прибыли спасатели и волонтеры.

Как сообщило российское посольство в Индонезии, судно загорелось у островов Сула, провинция Северное Малуку.

"Все пассажиры эвакуированы, пострадавших нет. Индонезийская сторона нам официально подтвердила, что россиян среди пассажиров нет", – сообщило посольство в своем Telegram-канале. В дипмиссии напомнили о необходимости соблюдать осторожность при путешествиях водным транспортом и избегать посадки на старые и перегруженные суда.

 
Теги: Минск
 
 
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Все находившиеся на борту парома были спасены, никто из них не пострадал. Однако на судне во время инцидента поднялась паника.
 
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