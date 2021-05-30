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У родственников Протасевича приняли для него передачу в СИЗО КГБ Беларуси

30.05.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая - Sputnik. Родственники задержанного в минском аэропорту Романа Протасевича, одного из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta, передали для него передачу в СИЗО КГБ Беларуси.

"Родственники мне сказали, что передали туда передачу", – сказала Оленская. Таким образом она ответила на вопрос, действительно ли Протасевич переведен в СИЗО КГБ.

Защитник также добавила, что из-за подписки о неразглашении, которую она дала следствию, не может говорить, "ни где он находится, ни в чем обвиняется".

Как задерживали Протасевича

Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после приземления самолета компании Ryanair. Борт FR4978 выполнял рейс по маршруту Афины – Вильнюс, но над территорией Беларуси экипаж получил от диспетчерской службы сообщение о взрывном устройстве.

Самолет в сопровождении военного истребителя МиГ-29 совершил вынужденную посадку в Национальном аэропорту Минск, где его встречали аварийно-спасательные расчеты, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности и кинологи. Сообщение о минировании судна не подтвердилось.

© Sputnik / Иван Руднев
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Среди пассажиров оказался Роман Протасевич – бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA и редактор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" (оба канала признаны в Беларуси экстремистскими – Sputnik). Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны.

В понедельник, 24 мая, МВД сообщало, что Протасевич находится в СИЗО №1 в Минске, жалоб на здоровье администрации учреждения он не высказывал. В видео, продемонстрированном в эфире гостелеканала "Беларусь 1", Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках.

Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская была допущена к своему подзащитному в четверг, 27 мая, об этом она рассказала Sputnik. 

"Была встреча в СИЗО, жив, здоров, шутит, все нормально. Больше ничего сказать не могу, я под подпиской", – сообщила защитник. 

В чем обвиняют Протасевича

В ноябре прошлого года КГБ Беларуси внес в список причастных к терроризму основателя этого Telegram-канала Степана Путило и экс-главреда Романа Протасевича.

Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.

Кроме этого, они обвиняются в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

© Sputnik
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Также им предъявлено обвинение в том, что они совершили умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц. 

В отношении Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Максимальная санкция предполагает до 12 лет лишения свободы.

Следственный комитет Беларуси заявлял о том, что направил в Польшу документы об экстрадиции администраторов Telegram-канала, признанного в РБ экстремистским.

В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат Протасевича из-за подписки о неразглашении, которую она дала следствию, не может говорить, "ни где он находится, ни в чем обвиняется".
 
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