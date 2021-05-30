Стрельба в Майами: два человека погибли, более 20 пострадали

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Более 20 человек пострадали, двое погибли в результате стрельбы в округе Майами, штат Флорида, сообщает местная полиция.

Отмечается, что злоумышленники открыли огонь по толпе в банкетном зале в торговом центре Country Club, стреляли без разбора.

"Я нахожусь на месте, где произошел очередной целенаправленный и трусливый акт насилия с использованием огнестрельного оружия, ранения получили более 20 человек, и 2, к сожалению, скончались", – написал в соцсети директор департамента полиции Майами Альфредо Рамирес.

Как передает Fox News, нападавшие подъехали на белом внедорожнике и начали стрелять по людям.

По меньшей мере один пострадавший сейчас в критическом состоянии в госпитале.

Правоохранительные органы не сообщают более подробной информации о злоумышленниках, идет расследование инцидента. Точно известно, что нападавших было трое.

Свободное ношение оружия в США

Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Она вступила в силу 15 декабря 1791 года. Сейчас на каждые 100 человек в Штатах приходится 121 единица огнестрельного оружия.

Граждане страны владеют 40% всего огнестрельного оружия в мире. От его применения, по данным Минздрава США, ежедневно погибают около 100 человек.

Байден отменит поправку?

Президент США Джо Байден неоднократно призывал Конгресс заняться реформой законов, которые ограничивают ношение огнестрельного оружия.

По мнению американского лидера, прежде чем продавать огнестрельное оружие человеку, нужно проверить его прошлое. Кроме того, Байден призвал запретить автоматическое и полуавтоматическое оружие, а также большие оружейные магазины.

Американский лидер объяснил необходимость реформы борьбой c массовыми убийствами.

"Такие изменения – наш долг перед теми, кого мы потеряли, и теми, кто оплакивает погибших", – заявлял Байден.