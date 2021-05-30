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В шахте "Беларуськалия" погиб рабочий
30.05.2021 17:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая – Sputnik. В шахте ОАО "Беларуськалий" погиб рабочий, сообщает Telegram-канал "Беларуськалий. Официально".
Авария случилась утром, смертельно травмирован бригадир лавы 9в-3 ПГУ-9 Анатолий Эгипте 1966 года рождения.
В данный момент создана комиссия, которая расследует обстоятельства и причины несчастного случая.
Администрация "Беларуськалия" выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.
Аварии в шахтах
В предыдущий раз авария с летальным исходом случалась на ОАО "Беларуськалий"
Тогда ЧП случилось на глубине 620 метров на руднике Третьего рудоуправления. При выполнении работ по обслуживанию одной из установок шахтер получил травмы, не совместимые с жизнью. Погибшим оказался 38-летний горнорабочий.
В конце прошлого года на предприятии произошел
Сообщалось, что инцидент произошел при включении маслостанции, где якобы под давлением сорвало шланг, который попал мужчине в лицо.
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Смертельно травмирован бригадир лавы 9в-3 ПГУ-9, в данный момент создана комиссия, которая расследует обстоятельства и причины несчастного случая.
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