Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая – Sputnik. В шахте ОАО "Беларуськалий" погиб рабочий, сообщает Telegram-канал "Беларуськалий. Официально".

Авария случилась утром, смертельно травмирован бригадир лавы 9в-3 ПГУ-9 Анатолий Эгипте 1966 года рождения.

В данный момент создана комиссия, которая расследует обстоятельства и причины несчастного случая.

Администрация "Беларуськалия" выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.

Аварии в шахтах

В предыдущий раз авария с летальным исходом случалась на ОАО "Беларуськалий" в ноябре 2020 года .

Тогда ЧП случилось на глубине 620 метров на руднике Третьего рудоуправления. При выполнении работ по обслуживанию одной из установок шахтер получил травмы, не совместимые с жизнью. Погибшим оказался 38-летний горнорабочий.

В конце прошлого года на предприятии произошел еще один инцидент – бригадир получил травму на Краснослободском руднике. Он был госпитализирован в реанимацию. По факту проводилось расследование.

Сообщалось, что инцидент произошел при включении маслостанции, где якобы под давлением сорвало шланг, который попал мужчине в лицо.