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В шахте "Беларуськалия" погиб рабочий

30.05.2021 17:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая – Sputnik. В шахте ОАО "Беларуськалий" погиб рабочий, сообщает Telegram-канал "Беларуськалий. Официально".

Авария случилась утром, смертельно травмирован бригадир лавы 9в-3 ПГУ-9 Анатолий Эгипте 1966 года рождения.

В данный момент создана комиссия, которая расследует обстоятельства и причины несчастного случая.

Администрация "Беларуськалия" выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.

Аварии в шахтах

В предыдущий раз авария с летальным исходом случалась на ОАО "Беларуськалий" в ноябре 2020 года.

Тогда ЧП случилось на глубине 620 метров на руднике Третьего рудоуправления. При выполнении работ по обслуживанию одной из установок шахтер получил травмы, не совместимые с жизнью. Погибшим оказался 38-летний горнорабочий.

В конце прошлого года на предприятии произошел еще один инцидент – бригадир получил травму на Краснослободском руднике. Он был госпитализирован в реанимацию. По факту проводилось расследование.

Сообщалось, что инцидент произошел при включении маслостанции, где якобы под давлением сорвало шланг, который попал мужчине в лицо.

 
Теги: Минск
 
 
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Смертельно травмирован бригадир лавы 9в-3 ПГУ-9, в данный момент создана комиссия, которая расследует обстоятельства и причины несчастного случая.
 
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