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В Таиланде нашли тело украинского посла
30.05.2021 19:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая – Sputnik. Тело посла Украины в Королевстве Таиланд найдено в гостиничном номере в отеле на острове Ко-Липе.
Андрею Бешта было 45 лет. Как сообщают местные правоохранительные органы, предварительная причина смерти – сердечный приступ.
На теле не найдено никаких следов физического воздействия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая и даст ответ на вопрос о причинах смерти дипломата.
Со слов сына украинского посла, отцу стало плохо утром, он потерял сознание.
Андрей Бешта работал в МИД Украины с 1998 года, он окончил факультет международных отношений Львовского национального университета. Работал в украинских делегациях на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН.
Последние 6 лет Бешта возглавлял украинскую дипмиссию в Таиланде. Туда он был назначен экс-президентом Петром Порошенко. С 2017 года он также был послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.
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Предварительная причина смерти – сердечный приступ, на теле дипломата не найдено никаких следов физического воздействия.
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