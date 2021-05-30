В Таиланде нашли тело украинского посла

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Тело посла Украины в Королевстве Таиланд найдено в гостиничном номере в отеле на острове Ко-Липе.

Андрею Бешта было 45 лет. Как сообщают местные правоохранительные органы, предварительная причина смерти – сердечный приступ.

На теле не найдено никаких следов физического воздействия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая и даст ответ на вопрос о причинах смерти дипломата.

Со слов сына украинского посла, отцу стало плохо утром, он потерял сознание.

Андрей Бешта работал в МИД Украины с 1998 года, он окончил факультет международных отношений Львовского национального университета. Работал в украинских делегациях на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН.

Последние 6 лет Бешта возглавлял украинскую дипмиссию в Таиланде. Туда он был назначен экс-президентом Петром Порошенко. С 2017 года он также был послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.