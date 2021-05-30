Протестная статья: россиянин Дудников арестован в Минске на два месяца

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Белорусские правоохранительные органы задержали россиянина Егора Дудникова по протестной статье, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщил Sputnik адвокат Антон Гашинский.

"Он задержан по подозрению в организации действий в составе группы, которые грубо нарушают порядок", – сообщил адвокат.

По словам Гашинского, к Егору Дудникову применена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Адвокат также сообщил, что не может попасть к нему в СИЗО уже более недели.

Что известно о задержании Егора Дудникова

Ранее появились сообщения, что 20-летний гражданин России Егор Дудников был задержан в Минске 5 мая, в его съемной квартире был проведен обыск.

Мать задержанного Юлия Дудникова заявила РИА Новости , что сын приехал в Беларусь к девушке, он живет в стране уже около года. По ее словам, молодой человек на любительском уровне занимается озвучкой, она предполагает, что он мог озвучивать рекламные ролики оппозиции, хотя в целом, по ее словам, юноша политикой не интересуется.

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