|
Протестная статья: россиянин Дудников арестован в Минске на два месяца
30.05.2021 19:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая – Sputnik. Белорусские правоохранительные органы задержали россиянина Егора Дудникова по протестной статье, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщил Sputnik адвокат Антон Гашинский.
"Он задержан по подозрению в организации действий в составе группы, которые грубо нарушают порядок", – сообщил адвокат.
По словам Гашинского, к Егору Дудникову применена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Адвокат также сообщил, что не может попасть к нему в СИЗО уже более недели.
Что известно о задержании Егора Дудникова
Ранее появились сообщения, что 20-летний гражданин России Егор Дудников был задержан в Минске 5 мая, в его съемной квартире был проведен обыск.
Мать задержанного Юлия Дудникова заявила
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат Антон Гашинский сообщил, что не может попасть к своему подзащитному в СИЗО уже более недели.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)