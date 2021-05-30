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Макей: суд над Софией Сапегой, скорее всего, пройдет в Беларуси

31.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Задержанную в Минске россиянку Софию Сапегу, скорее всего, будут судить в Беларуси, а после суда существует несколько вариантов развития событий, для более точных прогнозов следует подождать, заявил министр иностранных дел РБ Владимир Макей.  

"Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры", – заявил Макей в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, он не может предсказать дальнейшее развитие событий, так как после суда возможны разные варианты: гражданка РФ может быть помилована решением главы государства или передана отбывать наказание в Россию.

Глава МИД отметил, что длительность судебного процесса будет зависеть от того, "какие материалы есть у следствия и какая доказательная база существует".

"Если там будет достаточно материалов, то не исключаю, что это может произойти достаточно быстро", – подчеркнул он.

Что известно о задержании россиянки

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в ЕГУ в Вильнюсе. 23 мая ее задержали сотрудники белорусской милиции вместе с экс-главредом признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактором также экстремистского канала "Беларусь головного мозга" Романом Протасевичем.

25 мая по госТВ показали видео, где Сапега рассказывает о том, что ведет Telegram-канал "Черная книга Беларуси". Этот ресурс публикует личные данные белорусских силовиков и также был признан экстремистским. 

Вопрос задержания российской гражданки обсуждался на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, Путин поручил МИД РФ предоставить всю возможную помощь Софии Сапеге.

Как сообщили Sputnik в посольстве РФ в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки. На следующей неделе российский консул второй раз навестит Сапегу.

В пятницу стало известно, что адвокат Сапеги Александр Филанович спустя несколько дней после задержания впервые смог встретиться со своей подзащитной. Он рассказал, что девушка выглядит "бодрой и здоровой". Кроме того, Филанович обжаловал отказ суда удовлетворить жалобу на задержание Сапеги.

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Теги: Минск
 
 
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Глава МИД отметил, что длительность судебного процесса будет зависеть от  того, "какие материалы есть у следствия и какая доказательная база существует".
 
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