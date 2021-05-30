Департамент по авиации объяснил, почему борт Ryanair посадили в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Борт Ryanair посадили в Минске, потому что аэродромы Бреста и Гродно не работали в тот день, сообщил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Артем Сикорский.

С его слов, через 6 минут после получения письма с угрозой самолет Ryanair уже был на территории Беларуси, а значит, в зоне ответственности белорусских диспетчеров.

"Диспетчеры сообщили командиру экипажа об угрозе и рекомендовали ближайший на тот момент аэропорт для посадки. В нашей зоне ответственности этот аэродром Минск-2 был ближайшим", – рассказал Артем Сикорский в эфире телеканала СТВ .

Работали в тот день только Национальный аэропорт Минск и аэропорт Гомель, уточнил глава департамента по авиации Минтранса.

"Работали в воскресенье только Национальный аэропорт Минск, он является круглосуточным, и аэропорт Гомель, он тоже является у нас запасным и круглосуточным. Но на момент входа в воздушное пространство Беларуси этого воздушного борта Минск-2 был ближайшим. И при этом он изначально во флайт-плане авиакомпаний был запасным", – рассказал Сикорский.

Беларусь хочет получить данные с речевых носителей Ryanair

Глава департамента по авиации также рассказал, что на протяжении всего прохода через воздушное пространство Беларуси борт Ryanair постоянно вел переговоры с аэропортом Вильнюса.

По его словам, белорусская сторона хотела бы получить расшифровку речевых носителей "для понимания общей картины".

"Возможно, тогда стало бы понятнее поведение самолета в воздухе. Например, до самой границы с Литвой, где по плану он должен был приземлиться, борт не снижал высоту. Хотя обычно к посадке начинают готовиться, уже пролетая рядом с Барановичами", – заявил Артем Сикорский.

В пример руководитель департамента привел случай с бортом "Белавиа" в 2016 году, который вылетел из Киева и не успел долететь до белорусской границы, как с экипажем связались диспетчеры и потребовали вернуться, пригрозив в случае невыполнения поднять боевую авиацию.

"Если вспомнить 2016 год, именно белорусская сторона незамедлительно сняла накопители, именно речевую информацию, ее раскодировала и дала всей международной общественности для оценки. …И на этот момент мы всем доказывали: посмотрите, вот, есть соответствующая информация. Почему пять дней прошло, и до сих пор этой информации нет?" – задался вопросом Сикорский.

Инцидент с лайнером и закрытие неба

Напомним, что на этой неделе страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для нашей страны, а также рекомендовали своим авиаперевозчикам не летать над Беларусью. Мера связана с инцидентом с самолетом Ryanair, который экстренно приземлился в Минске в минувшее воскресенье из-за сообщения о бомбе на борту.

При проверке сообщение о минировании не подтвердилось. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму. Также была задержана гражданка России София Сапега . Девушке вменяются обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Саммит ЕС в экстренном порядке ввел новые санкции против Беларуси , потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации (ИКАО) провести расследование инцидента.

Как стало известно в четверг, ИКАО проведет расследование инцидента , первые итоги планируется подвести к 25 июня.

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