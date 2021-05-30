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Департамент по авиации объяснил, почему борт Ryanair посадили в Минске
31.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая – Sputnik. Борт Ryanair посадили в Минске, потому что аэродромы Бреста и Гродно не работали в тот день, сообщил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Артем Сикорский.
С его слов, через 6 минут после получения письма с угрозой самолет Ryanair уже был на территории Беларуси, а значит, в зоне ответственности белорусских диспетчеров.
"Диспетчеры сообщили командиру экипажа об угрозе и рекомендовали ближайший на тот момент аэропорт для посадки. В нашей зоне ответственности этот аэродром Минск-2 был ближайшим", – рассказал Артем Сикорский в эфире телеканала
Работали в тот день только Национальный аэропорт Минск и аэропорт Гомель, уточнил глава департамента по авиации Минтранса.
"Работали в воскресенье только Национальный аэропорт Минск, он является круглосуточным, и аэропорт Гомель, он тоже является у нас запасным и круглосуточным. Но на момент входа в воздушное пространство Беларуси этого воздушного борта Минск-2 был ближайшим. И при этом он изначально во флайт-плане авиакомпаний был запасным", – рассказал Сикорский.
Беларусь хочет получить данные с речевых носителей Ryanair
Глава департамента по авиации также рассказал, что на протяжении всего прохода через воздушное пространство Беларуси борт Ryanair постоянно вел переговоры с аэропортом Вильнюса.
По его словам, белорусская сторона хотела бы получить расшифровку речевых носителей "для понимания общей картины".
"Возможно, тогда стало бы понятнее поведение самолета в воздухе. Например, до самой границы с Литвой, где по плану он должен был приземлиться, борт не снижал высоту. Хотя обычно к посадке начинают готовиться, уже пролетая рядом с Барановичами", – заявил Артем Сикорский.
В пример руководитель департамента привел случай с бортом "Белавиа" в 2016 году, который вылетел из Киева и не успел долететь до белорусской границы, как с экипажем связались диспетчеры и потребовали вернуться, пригрозив в случае невыполнения поднять боевую авиацию.
"Если вспомнить 2016 год, именно белорусская сторона незамедлительно сняла накопители, именно речевую информацию, ее раскодировала и дала всей международной общественности для оценки. …И на этот момент мы всем доказывали: посмотрите, вот, есть соответствующая информация. Почему пять дней прошло, и до сих пор этой информации нет?" – задался вопросом Сикорский.
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На момент входа в воздушное пространство Беларуси самолета Ryanair именно аэропорт Минск-2 был ближайшим для экстренной посадки, отметили в ведомстве.
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