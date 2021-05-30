В Екатеринбурге открыли стрельбу по прохожим – есть раненые

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая – Sputnik. В Екатеринбурге 48-летний мужчина открыл стрельбу из окон жилого дома по находившимся во дворе людям из охотничьего карабина, сообщает МВД РФ.

В результате получила ранения девятилетняя девочка, по сообщениям врачей, она находится в крайне тяжелом состоянии.

Также пострадал сотрудник Росгвардии, он получил ранение в ногу. По сообщению пресс-службы Росгвардии Уральского округа, сотрудники одного из расположенных рядом с местом стрельбы магазинов нажали на кнопку тревожной сигнализации, на место оперативно выбыл наряд. Служебный автомобиль сотрудников вневедомственной охраны попал под огонь злоумышленника, что и привело к ранению росгвардейца. В настоящее время ему оказана первая медицинская помощь.

Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) начал штурм квартиры жилого дома в Екатеринбурге, из окна которого велась стрельба. В результате спецоперации подозреваемый был задержан.

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Что известно о стрелке

Уже установлено – стреляющий из окна жилого дома мужчина раньше работал в полиции. По предварительным данным, он находится в неадекватном состоянии.

"Сначала кричал, потом стал стрелять", - сказали в МВД.

Сейчас проверяется информация, что перед стрельбой злоумышленник разослал своим знакомым сообщения, что устроит стрельбу и покончит с собой, так как ему все надоело.

Следственный комитет России возбудил по факту стрельбы в Екатеринбурге уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя.

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