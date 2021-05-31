Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета в США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Американский актер Джозеф Лара, который сыграл роль Тарзана в телесериале "Тарзан: История приключений", погиб в авиакатастрофе в американском штате Теннесси.

Лара стал одной из жертв крушения самолета Cessna C501.

Как сообщают местные СМИ, частный самолет упал в озеро близ города Нэшвилл. Жертвами стали семь человек. Погибл не только Джо Лара, но и его супруга Гвен.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что все находившиеся на борту самолета не имели документов на управление самолета. Лара также не имел действующих прав на управление Cessna C501. Актер ранее получил лицензию пилота, но в последние годы не обновлял ее.

Причины авиакатастрофы сейчас устанавливаются.

За почти 30-летнюю карьеру Джозеф Лара сыграл почти в трех десятках кинолент. Его дебютом стал фантастический боевик "Ночные войны". Актер также сыграл Тарзана, на сего счету роли в сериалах "Спасатели Малибу" и "Конан".

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