"Заминированный" самолет Ryanair экстренно посадили в Берлине

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Еще один борт авиакомпании Ryanair экстренно приземлился из-за сообщения о минировании. Лайнер следовал по маршруту Дублин-Краков, но запросил срочную посадку в аэропорту Берлин-Бранденбург, передает "Франс-Пресс".

По данным агентства, экипаж сам запросил посадку у диспетчеров. На борту самолета находились 160 человек.

В аэропорт прибыли экстренные службы, а также правоохранители. К лайнеру были стянуты пожарные машины.

Пассажиры еще раз прошли дополнительный досмотр, багаж выгрузили на летное поле, вещи проверили кинологи с собаками.

Как оказалось, сообщение о минировании было ложным. Пока самолет досматривали специальные службы, пассажиры находились в терминале аэропорта, их обеспечили питанием.

После проверки они отправились в Краков на другом лайнере Ryanair.

Инцидент с Ryanair в Минске

Ранее рейс Ryanair Афины-Вильнюс экстренно сел в Минске после сообщения о минировании. При проверке борта сообщение о заложенной бомбе не подтвердилось. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Также была задержана гражданка России София Сапега. Девушке вменяются обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Саммит ЕС в экстренном порядке ввел новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича.

При этом государства Еврозоны закрыли свое воздушное пространство для нашей страны, а также рекомендовали своим авиаперевозчикам не летать над Беларусью.

ИКАО проводит собственное расследование инцидента, первые итоги планируется подвести к 25 июня.

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