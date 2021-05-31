Россиянке Сапеге сегодня могут предъявить обвинение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая - Sputnik. Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси может предъявить обвинение российской гражданке Софии Сапеге, сообщил Sputnik ее адвокат Александр Филанович в понедельник.

"Сегодня планируется предъявление обвинения Софии, скорее всего, это произойдет во второй половине дня", - сказал Филанович.

С адвоката взята подписка о неразглашении. Он не сообщил, по каким уголовным статьям задержана Сапега, но подтверждает, что речь идет об уголовно наказуемом деянии.

Вместе с тем источники, знакомые с ходом расследования, сообщают, что речь и дет о ч. 3.ст. 130 (разжигание социальной вражды). Спустя несколько дней после задержания появилось оперативное видео, на котором Сапега рассказывает, что выкладывала в интернет личные данные о сотрудниках милиции. По данной статье ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Россиянка находится в СИЗО КГБ.

Что известно о задержании Сапеги

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в ЕГУ в Вильнюсе. 23 мая ее задержали сотрудники белорусской милиции вместе с экс-главредом признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактором также экстремистского канала "Беларусь головного мозга" Романом Протасевичем.

25 мая по госТВ показали видео, где Сапега рассказывает о том, что ведет Telegram-канал "Черная книга Беларуси". Этот ресурс публикует личные данные белорусских силовиков и также был признан экстремистским.

Вопрос задержания российской гражданки обсуждался на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Путин поручил МИД РФ предоставить всю возможную помощь Софии Сапеге.

Как сообщили Sputnik в посольстве РФ в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки.

В пятницу стало известно, что адвокат Сапеги Александр Филанович спустя несколько дней после задержания впервые смог встретиться со своей подзащитной. Он рассказал, что девушка выглядит "бодрой и здоровой". Кроме того, Филанович обжаловал отказ суда удовлетворить жалобу на задержание Сапеги.

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