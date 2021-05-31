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Минская милиция проверяет сообщения о минировании сразу нескольких школ

31.05.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая - Sputnik. Милиция проверяет сообщения о минировании сразу нескольких школ Минска, предпринимаются необходимые меры безопасности, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Какие столичные школы "заминировали", в ГУВД Мингорисполкома не указали. Также неизвестно, проводилась ли эвакуация школьников и сотрудников.

"Сегодня в милицию обратились руководители нескольких школ, которые сообщили о поступивших на почту учреждений образования сообщениях о заложенных взрывных устройствах", – пояснили в ГУВД.

В школы прибыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. По каждому факту сообщения правоохранители проведут проверку.

Напомним, у школьников уже завершился учебный год, 1 июня у выпускников 9-х и 11-х классов начнется экзаменационная кампания.

Ложные минирования

Ранее в этом году в Минске и других городах Беларуси уже неоднократно поступали сообщения о минировании, которые в итоге не подтвердились. Достаточно часто в Беларуси "минировали" школы. 

© AFP 2020 / TOBIAS SCHWARZ
"Заминированный" самолет Ryanair экстренно посадили в Берлине

В частности, в конце апреля опасности подверглись столичные средние школа №144 (Красина, 65), №2 (Семеняко, 38), №51 (Дроздовича, 3), №4 (Красноармейская, 11). До этого в марте сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве получили по электронной почте школа и несколько предприятий Жодино. Взрывных устройств после проверки там также обнаружено не было.

Две недели назад в нескольких ТЦ Минска "заложили бомбы", неделю назад сообщение о взрывном устройстве касалось самолета Ryanair, который экстренно сел в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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Информация поступила на почту учреждений образования, на места происшествий уже выбыли сотрудники милиции.
 
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