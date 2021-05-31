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Адвокат россиянина Дудникова планирует посетить его в СИЗО в ближайшее время
31.05.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая – Sputnik. Адвокат россиянина Егора Дудникова вторую неделю не может попасть к нему в СИЗО КГБ, но рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время, сообщил защитник Антон Гашинский.
По данным правозащитников, 20-летний Дудников был задержан в Минске еще 5 мая. СМИ сообщили о его задержании на минувших выходных. Из открытых интернет-источников известно, что ему предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).
"Мне сначала к нему нужно попасть в СИЗО", – заявил Sputnik белорусский адвокат Антон Гашинский, отвечая на вопрос об обвинении россиянину.
Вместе с тем он надеется, что его допустят в СИЗО "сегодня-завтра".
Сложности к допуску адвокатов в СИЗО КГБ возникают из-за очередей. В "американке" мало помещений для встреч адвокатов с доверителями. Иногда адвокатам приходится занимать очередь с раннего утра. Такая же ситуация была и
Статья, по который Дудникову предъявлено обвинение, предусматривает до 3 лет лишения свободы. Он помещен под стражу на два месяца.
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Сложности с посещением адвокатами своих доверителей в СИЗО КГБ являются давней проблемой – всему виной очереди.
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