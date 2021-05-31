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Адвокат россиянина Дудникова планирует посетить его в СИЗО в ближайшее время

31.05.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Адвокат россиянина Егора Дудникова вторую неделю не может попасть к нему в СИЗО КГБ, но рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время, сообщил защитник Антон Гашинский.

По данным правозащитников, 20-летний Дудников был задержан в Минске еще 5 мая. СМИ сообщили о его задержании на минувших выходных. Из открытых интернет-источников известно, что ему предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

"Мне сначала к нему нужно попасть в СИЗО", – заявил Sputnik белорусский адвокат Антон Гашинский, отвечая на вопрос об обвинении россиянину.

Вместе с тем он надеется, что его допустят в СИЗО "сегодня-завтра".

Сложности к допуску адвокатов в СИЗО КГБ возникают из-за очередей. В "американке" мало помещений для встреч адвокатов с доверителями. Иногда адвокатам приходится занимать очередь с раннего утра. Такая же ситуация была и с россиянкой Софией Сапегой – адвокат Александр Филанович только спустя несколько суток попал к ней в СИЗО КГБ – очередь занял второй адвокат.

Статья, по который Дудникову предъявлено обвинение, предусматривает до 3 лет лишения свободы. Он помещен под стражу на два месяца.

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Теги: Минск
 
 
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Сложности с посещением адвокатами своих доверителей в СИЗО КГБ являются давней проблемой – всему виной очереди.
 
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