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На "Беларуськалии" погиб рабочий: следователи начали проверку

31.05.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Следователи Солигорского районного отдела СК проводят осмотр шахты, где накануне погиб рабочий "Беларуськалия", сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Известие о смертельном травмировании бригадира лавы 9в-3 ПГУ-9 Анатолия Эгипте поступило днем в воскресенье от диспетчера третьего рудоуправления. Он запустил линейную секцию механизированной крепи в режиме разгрузки, по которой шла выемка горной породы. Сам машинист частично находился под разгружаемой секцией, в результате чего получил не совместимые с жизнью травмы.

Следователи спустились в шахту для проведения осмотра места происшествия. Солигорский районный отдел Следственного комитета по факту гибели мужчины проводит проверку. Опрашиваются работники предприятия, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В предыдущий раз авария с летальным исходом случилась на ОАО "Беларуськалий" 4 ноября 2020 года. Тогда ЧП произошло на глубине 620 метров на руднике третьего рудоуправления. При выполнении работ по обслуживанию одной из установок шахтер получил травмы, не совместимые с жизнью. Погибшим оказался 38-летний горнорабочий.

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Теги: Минск
 
 
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ЧП случилось, когда машинист подлез под конвейер, по которому шла выемка горной породы. Это первый смертельный случай на предприятии за последние полгода.
 
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