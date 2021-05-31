|
За закрытыми дверями: суд начал рассмотрение жалобы на задержание Сапеги
31.05.2021 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая - Sputnik. Минский городской суд начал рассматривать жалобу на задержание россиянки Софии Сапеги, которую подал ее адвокат Александр Филанович.
Как передает корреспондент Sputnik, рассмотрение проходит в закрытом судебном заседании.
В пятницу суд Партизанского района Минска уже отказал в аналогичной жалобе адвоката Сапеги, он обжаловал решение в суде высшей инстанции.
Как сообщил журналистам перед началом судебного рассмотрения адвокат Сапеги, сегодня ей намерены предъявить обвинение. Из-за того, что адвокат находится под подпиской, он не сообщает, по какой статье.
Он также не сообщал журналистам, где именно будут предъявлять обвинение: в СИЗО КГБ или же девушку привезут в Следственный комитет. По его словам, обвинение будет предъявлять центральный аппарат СК.
Адвокат также не исключил, что будет обжаловать меру пресечения - в отношении Сапеги избрано заключение под стражу на два месяца.
Отвечая на вопросы журналистов, адвокат сказал: "Будем обжаловать стражу и будем все-таки выяснять, кем и когда она задерживалась. Пока у нас информации нет".
Филанович полагает, что сможет увидеть ее в понедельник.
"Сегодня я ее точно увижу, а дальше - по мере возможности и необходимости, потому что каждое помещение - это деньги клиента. И адвокат не должен заниматься психологической помощью, он должен оказывать правовую помощь",- заявил Филанович.
Задержание Софии Сапеги
Гражданка Российской Федерации
© REUTERS / STRINGER
Позже на госТВ было показано видео, где
Вопрос задержания российской гражданки обсуждался на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Путин поручил МИД РФ предоставить всю возможную помощь Софии Сапеге.
Как сообщили Sputnik в посольстве РФ в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки.
В пятницу стало известно, что адвокат Сапеги Александр Филанович спустя несколько дней после задержания впервые смог встретиться со своей подзащитной. Он рассказал, что девушка выглядит "бодрой и здоровой". Кроме того, Филанович обжаловал отказ суда удовлетворить жалобу на задержание.
Адвокат заявил, что документов о задержании Сапеги не видели ни защитники, ни суд.
"Судебное обжалование задержания не прояснило ситуацию. Вынужден констатировать, как адвокат Софьи, что до настоящего времени с документами, касающимися задержания я не ознакомлен. Отсутствовали они и в суде", - сказал адвокат.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам адвоката, сегодня девушке должны предъявить обвинение, но пока не ясно, в СИЗО КГБ или же ее привезут в Следственный комитет.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)