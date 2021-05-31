Мингорсуд не удовлетворил жалобу на задержание россиянки Сапеги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софии Сапеги, передает корреспондент Sputnik.

Данное решение суда вступило в силу с момента его оглашения.

Рассмотрение жалобы адвоката суд провел в закрытом судебном заседании, а резолютивную часть огласил в открытом формате.

Судья зачитал ее: "Рассмотрев материалы, руководствуясь статьями 144, 145 УПК, постановил: жалобу защитника, адвоката Филановича, на постановление суда Партизанского района города Минска от 28 мая 2021 года в отношении Сапеги Софьи Андреевны оставить без удовлетворения".

"Постановление является окончательным, обжалованию не подлежит", – сказал судья.

В пятницу суд Партизанского района Минска уже отказал в аналогичной жалобе адвоката Сапеги, и он обратился в суд высшей инстанции.

После того, как адвокат вышел из зала суда, он практически ничего не заявил журналистам – спешил на предъявление обвинения Сапеге. Он еще раз подтвердил, что будет обжаловать меру пресечения, избранную россиянке: "Да, будем обжаловать и будем все-таки выяснять, кто ее задерживал".

"Защита будет добиваться судебной проверки законности задержания", – подчеркнул он.

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