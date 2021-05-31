Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Сообщения о минировании получили более 270 адресатов по всей Беларуси, в том числе - 118 школ столицы, об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВД в Telegram-канале.

Информация о минировании не подтвердилась.

В понедельник, 31 мая, на электронные ящики государственных организаций организаций (преимущественно учреждений образования) неизвестными лицами были разосланы сообщения об опасности.

Письма также получили 118 минских школ, и учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей.

Всего правоохранители установили более 270 адресатов, куда были направлены сообщения о минировании.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, которые должны будут помочь установить лиц, причастных к угрозам", - пояснили в пресс-службе.

Там напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности в республике предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Ложные минирования

Ранее в этом году в Минске и других городах Беларуси уже неоднократно поступали сообщения о минировании, которые в итоге не подтвердились. Достаточно часто в Беларуси "минировали" школы.

В частности, в конце апреля опасности подверглись столичные средние школа №144 (Красина, 65), №2 (Семеняко, 38), №51 (Дроздовича, 3), №4 (Красноармейская, 11). До этого в марте сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве получили по электронной почте школа и несколько предприятий Жодино. Взрывных устройств после проверки там также обнаружено не было.

Две недели назад в нескольких ТЦ Минска "заложили бомбы", неделю назад сообщение о взрывном устройстве касалось самолета Ryanair, который экстренно сел в Минске.

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