Протаранил дерево и автомобиль - итог пьяной поездки в Минске

Источник материала: БT

Протаранил дерево, а следом - автомобиль. Таков итог пьяной поездки в Минске. Результат медосвидетельствования водителя - свыше двух промилле алкоголя. По информации дорожной милиции, мужчина за рулем "ауди" поворачивал с проспекта Пушкина на улицу Одоевского и не справился с управлением. Сначала он врезался в дерево, потом въехал в припаркованный "хенде", который от удара отбросило на "фольксваген". В ДТП никто не пострадал. Шофер держал марку до последнего и так и не признался, что выпил.





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