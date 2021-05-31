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18-летний лицеист из Вилейки стал подозреваемым по статье "Мошенничество"

31.05.2021 14:39 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Товары продавал виртуальные, а оплату получал реальную. За серые схемы 18-летний лицеист стал подозреваемым по статье "Мошенничество". Сам парень родом из Вилейки, учится в Молодечненском районе. По информации милиции, юноша размещал на интернет-площадке предложения о сбыте техники. Когда соглашение с покупателем было достигнуто, молодой человек просил перевести на карту предоплату за товар. Аванс у каждого был разный - это и 100 рублей, и 250. После юноша  обещал отправить покупку посылкой, однако обязательства не выполнял. Например, житель Лиды не дождался айфон, минчанин остался без телефона Xiaomi, мужчина из Островца не получил приставку, а женщина из Слуцка так и не увидела ноутбук. 


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Товары продавал виртуальные, а оплату получал реальную. За серые схемы 18-летний лицеист стал подозреваемым по статье "Мошенничество". Сам парень родом из Вилейки,...
 
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