В Малорите пьяный мужчина набросился на сотрудника ГАИ

Источник материала: БT

Сообщается, что пассажира и водителя "ауди" привезли в больницу на медосвидетельствование. Пока шофер проходил процедуру, его приятель стал вести себя неадекватно - сначала нецензурные словечки, а потом пустил в ход кулаки.





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