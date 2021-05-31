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В Малорите пьяный мужчина набросился на сотрудника ГАИ

31.05.2021 16:42 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Сообщается, что пассажира и водителя "ауди" привезли в больницу на медосвидетельствование. Пока шофер проходил процедуру, его приятель стал вести себя неадекватно - сначала нецензурные словечки, а потом пустил в ход кулаки.


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Сообщается, что пассажира и водителя "ауди" привезли в больницу на медосвидетельствование. Пока шофер проходил процедуру, его приятель стал вести себя неадекватно...
 
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