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В Малорите пьяный мужчина набросился на сотрудника ГАИ
Источник материала: БT
Сообщается, что пассажира и водителя "ауди" привезли в больницу на медосвидетельствование. Пока шофер проходил процедуру, его приятель стал вести себя неадекватно - сначала нецензурные словечки, а потом пустил в ход кулаки.
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Сообщается, что пассажира и водителя "ауди" привезли в больницу на медосвидетельствование. Пока шофер проходил процедуру, его приятель стал вести себя неадекватно...
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