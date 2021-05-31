В Речицком районе инспекторам ГАИ пришлось бежать за угонщиком авто

Источник материала: БT

В Речицком районе была не погоня, а правильней - догонялки. Инспекторы ГАИ бежали за мужчиной, который угнал авто, и догнали. Вдобавок к тому, что 45-летний местный житель без спроса взял покататься машину друга, когда тот спал, так и водительского удостоверения у него нет, да и за руль сел пьяным. Это еще не все. Нарушитель находился в розыске за кражу мобильника.





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