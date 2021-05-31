Адвокат сообщил о панических атаках у россиянки Сапеги в СИЗО КГБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Следственный комитет Беларуси пока не предъявил обвинение россиянке Софии Сапеге, как это планировалась, со слов ее адвоката, 31 мая во второй половине дня.

"Сегодня обвинение еще не предъявлено. Следственные действия продолжатся завтра", – сообщил Sputnik в понедельник адвокат Александр Филанович.

Сегодня-завтра истекает десятидневный срок, в течение которого ей должны предъявить обвинение. В первой половине дня в Мингорсуде прошло рассмотрение жалобы адвоката на ее задержание и во второй половине дня защитник прямо из зала суда направился в Следственный комитет, где должны были огласить обвинение Сапеге.

Во второй половине дня понедельника адвокат также сообщил краткую информацию о состоянии Сапеги, которая находится в СИЗО КГБ.

"Относительно состояния Софьи. С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает", – сообщил Филанович.

Адвокат не рассказал подробностей того, почему ей не было предъявлено обвинение и где он встречался сегодня с ней – в СИЗО КГБ, либо в Следственном комитете. Также нет информации и от следователей – не сообщается о том, по каким статьям она задержана, дает ли признательные показания, писала ли явку с повинной.

Что известно о Протасевиче

Еще меньше информации о том, как идет расследование уголовного дела в отношении Романа Протасевича.

Как и защитники Сапеги, а их у нее три, адвокат Протасевича Инесса Оленская дала подписку о неразглашении. Она не сообщает, предъявлено ли ее доверителю обвинение.

"Я под подпиской. Единственное, о чем могу сказать, это то, что я ближайшее время собираюсь к нему в СИЗО", – сказала защитник.

Что известно о задержании Сапеги

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в ЕГУ в Вильнюсе. 23 мая ее задержали сотрудники белорусской милиции вместе с экс-главредом признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактором также экстремистского канала "Беларусь головного мозга" Романом Протасевичем.

25 мая по госТВ показали видео , где Сапега рассказывает о том, что ведет Telegram-канал "Черная книга Беларуси". Этот ресурс публикует личные данные белорусских силовиков и также был признан экстремистским.

Вопрос задержания российской гражданки обсуждался на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Путин поручил МИД РФ предоставить всю возможную помощь Софии Сапеге.

Как сообщили Sputnik в посольстве РФ в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки.

В пятницу стало известно, что адвокат Сапеги Александр Филанович спустя несколько дней после задержания впервые смог встретиться со своей подзащитной. Он рассказал, что девушка выглядит "бодрой и здоровой". Кроме того, Филанович обжаловал отказ суда удовлетворить жалобу на задержание девушки.

Задержание Романа Протасевича

Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после приземления самолета компании Ryanair. Борт FR4978 выполнял рейс по маршруту Афины – Вильнюс, но над территорией Беларуси экипаж получил от диспетчерской службы сообщение о взрывном устройстве.

Самолет в сопровождении военного истребителя МиГ-29 совершил вынужденную посадку в Национальном аэропорту Минск, где его встречали аварийно-спасательные расчеты, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности и кинологи. Сообщение о минировании судна не подтвердилось.

Протасевич – бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA и редактор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" (оба канала признаны в Беларуси экстремистскими – Sputnik) и его подруга София Сапега были среди пассажиров – их задержали.

В понедельник, 24 мая, МВД сообщало, что Протасевич находится в СИЗО №1 в Минске, жалоб на здоровье администрации учреждения он не высказывал. В видео, продемонстрированном в эфире гостелеканала "Беларусь 1", Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках.

Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская была допущена к своему подзащитному в четверг, 27 мая, об этом она рассказала Sputnik. Позднее его родственники смогли передать ему передачу .

Самое интересное ищите в нашем канале на Яндекс.Дзен , а самое важное на нашем канале в Telegram

Читайте также: