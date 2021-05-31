Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Генпрокуратура объявила редактору газеты "Новы Час" официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона, сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство провело мониторинг тематики публикаций печатного издания газеты. Например, были взяты материалы С. Соловьева "Не вельмі заўважнае, але важнае" (№8 от 26.02.2021).

"Анализ показал, что в данной публикации читателям сообщалось о предстоящем Международном уголовном трибунале для должностных лиц госорганов, которые, по мнению автора, нарушали права и свободы граждан в Беларуси", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве проанализировали публикацию С. Пульши "Дымавая заслона з наступствамі" (№14 от 09.04.2021).

В пресс-службе отметили, что автор сделал необоснованные выводы о нелегитимности белорусской власти, а также росте ненависти в гражданском обществе, якобы обусловленной принимаемыми в стране репрессивными законами.

В этом же выпуске размещена статья О. Колб "Складаней за ўсё прымаць беззаконне", в которой в формате интервью со Светланой Тихановской безосновательно утверждалось о беззаконии и репрессиях в стране, отметили в пресс-службе.

На основании мониторинга в ведомстве пришли к выводу, что авторы текстов использовали определенные выражения и обороты речи, которые способствовали нагнетанию напряженности в обществе, разжиганию ненависти и вражды в отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных органов как отдельных социальных групп населения.

Так как это противоречит требованиям национального законодательства о противодействии экстремизму, то было объявлено официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона.

Согласно законодательству, если противоправная деятельность продолжится, то газету могут закрыть, а также признать ее редакцию экстремистской организацией.