ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генпрокуратура вынесла предупреждение редактору газеты "Новы Час"

31.05.2021 19:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Генпрокуратура объявила редактору газеты "Новы Час" официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона, сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство провело мониторинг тематики публикаций печатного издания газеты. Например, были взяты материалы С. Соловьева "Не вельмі заўважнае, але важнае" (№8 от 26.02.2021).

"Анализ показал, что в данной публикации читателям сообщалось о предстоящем Международном уголовном трибунале для должностных лиц госорганов, которые, по мнению автора, нарушали права и свободы граждан в Беларуси", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве проанализировали публикацию С. Пульши "Дымавая заслона з наступствамі" (№14 от 09.04.2021).

В пресс-службе отметили, что автор сделал необоснованные выводы о нелегитимности белорусской власти, а также росте ненависти в гражданском обществе, якобы обусловленной принимаемыми в стране репрессивными законами.

В этом же выпуске размещена статья О. Колб "Складаней за ўсё прымаць беззаконне", в которой в формате интервью со Светланой Тихановской безосновательно утверждалось о беззаконии и репрессиях в стране, отметили в пресс-службе.

На основании мониторинга в ведомстве пришли к выводу, что авторы текстов использовали определенные выражения и обороты речи, которые способствовали нагнетанию напряженности в обществе, разжиганию ненависти и вражды в отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных органов как отдельных социальных групп населения.

Так как это противоречит требованиям национального законодательства о противодействии экстремизму, то было объявлено официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона.

Согласно законодательству, если противоправная деятельность продолжится, то газету могут закрыть, а также признать ее редакцию экстремистской организацией.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если противоправная деятельность продолжится, то газету могут закрыть, а также признать ее редакцию экстремистской организацией, говорится в сообщении.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Адвокат сообщил о панических атаках у россиянки Сапеги в СИЗО КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by