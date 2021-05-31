Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество, жертвой которого стал житель Гомеля, купивший фальшивый клад, сообщили в УВД Гомельской области.

В милицию 27 мая обратился 20-летний житель Гомеля, который рассказал, что накануне на стройке к нему подошли двое мужчин, представились жителями Узбекистана. По их словам, они нашли клад при копке котлована и хотят его продать, а потом уехать на родину. Чтобы не было сомнений, они завели доверчивого молодого прораба в ломбард. Там специалист подтвердила: сомнений нет, монета из клада – золотая.

"Золотой" клад он купил у неизвестных за три тысячи долларов США. Хотя те хотели как минимум пять", – рассказали в УВД. Там сообщили: после того, как он понял, что стал жертвой мошенников, обратился в милицию. Было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество, совершенное в крупном размере.

"Под следствие попали трое, жители Ставрополья и Астрахани. Деньги изъяты", – сказали в управлении.

В ходе следствия было установлено, что, придя домой с кладом, гомельчанин начал мониторить интернет-магазины, занимающиеся реализацией коллекционных предметов. Обратил внимание, что каждая монетка имеет точный вес. "Решил взвесить свои. И испытал шок. В весе они отличались почти на два грамма в меньшую сторону. Он понял, что его обманули и всучили искусно сделанную подделку. Сомнения отпали после очередного посещения ломбарда, золота в монетах нет. Утром гомельчанин позвонил в милицию", – рассказали милиционеры

Оперативники изъяли видео с камер наблюдения ближайшего супермаркета, отправили ориентировки и задержали злоумышленников.

Откуда клад

Схема продажи "раритетов", произведенных в Китае, известна давно – такие монеты злоумышленники продают не только в странах бывшего СНГ, но и в Европе. Они приобретают сувенирные монеты на китайских онлайн-площадках, где их стоимость составляет около доллара, а затем пытаются их продать на улицах.

Мошенники представляются фермерами, строителями или гражданами, получившими в наследство старый дом, и предлагают купить "клад", чтобы не сдавать его по закону государству.

Счастливые покупатели узнают, что приобрели "китайский чекан", обычно после того, как обращаются к нумизматам или пытаются реализовать "раритет" на специализированных форумах.