Дело россиянки Сапеги: СК назначил на вторник следственные действия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн - Sputnik. Информации о том, когда россиянке Софии Сапеге будет предъявлено обвинение, пока нет, об этом сообщил Sputnik во вторник ее адвокат Александр Филанович.

"Сегодня после обеда назначены следственные действия. Вот все, что я могу сообщить", - сказал адвокат, напомнив о том, что с него взята подписка о неразглашении.

При этом он не уточнил, какие следственные действия пройдут - допрос, очная ставка, ознакомление с доказательствами.

Защитник также не сообщил, когда будет предъявлено обвинение Сапеге. "Я не знаю", - сказал он.

Ранее озвучивалась информация о том, что девушке собирались предъявить обвинение 31 мая, но не предъявили и продолжили следственные действия.

В понедельник адвокат также сообщил краткую информацию о состоянии Сапеги, которая находится в СИЗО КГБ.

"Относительно состояния Софии. С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает", – сообщил Филанович.

Что известно о задержании Сапеги

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в ЕГУ в Вильнюсе. 23 мая ее задержали сотрудники белорусской милиции вместе с экс-главредом признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактором также экстремистского канала "Беларусь головного мозга" Романом Протасевичем .

25 мая по госТВ показали видео , где Сапега рассказывает о том, что ведет Telegram-канал "Черная книга Беларуси". Этот ресурс публикует личные данные белорусских силовиков и также был признан экстремистским.

Вопрос задержания российской гражданки обсуждался на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Путин поручил МИД РФ предоставить всю возможную помощь Софии Сапеге.

Как сообщили Sputnik в посольстве РФ в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки.

В пятницу стало известно, что адвокат Сапеги Александр Филанович спустя несколько дней после задержания впервые смог встретиться со своей подзащитной. Он рассказал, что девушка выглядит "бодрой и здоровой". Кроме того, Филанович обжаловал отказ суда удовлетворить жалобу на задержание девушки, однако Мингорсуд ее не удовлетворил .

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что посольство РФ в Минске постоянно контактирует с родителями Софии Сапеги, а саму девушку посетил консул. Захарова также отметила, что Сапега не высказывала жалоб по условиям содержания, а ее просьбы бытового плана были удовлетворены.

На этой неделе российский консул навестит девушку во второй раз.

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