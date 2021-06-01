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Посол РФ в Беларуси о Сапеге: чувствует себя хорошо, условия адекватны
01.06.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. София Сапега чувствует себя хорошо, условия содержания ее адекватны, сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Евгений Лукьянов.
"Чувствует себя хорошо, условия содержания ее адекватны. Понятно, что находиться в следственном изоляторе, наверное, большой радости никому не доставляет. Идут следственные действия, мы ждем их завершения и формулирования обвинения уже по их итогам. На действия властей Беларуси в этом контексте мы никакого давления не оказываем. Мы исполняем наши полномочия в рамках Консульской конвенции и будем продолжать это делать", – сказал Лукьянов.
Что известно о задержании Сапеги
София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в ЕГУ в Вильнюсе. 23 мая ее
25 мая по госТВ
Вопрос задержания российской гражданки обсуждался на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Путин поручил МИД РФ
Как сообщили Sputnik в посольстве РФ в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки.
В пятницу стало известно, что адвокат Сапеги Александр Филанович спустя несколько дней после задержания впервые смог встретиться со своей подзащитной. Он рассказал, что девушка выглядит "бодрой и здоровой". Кроме того, Филанович обжаловал отказ суда удовлетворить жалобу на задержание девушки, однако Мингорсуд ее
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что посольство РФ в Минске постоянно контактирует с родителями Софии Сапеги, а саму девушку посетил консул. Захарова также отметила, что Сапега не высказывала жалоб по условиям содержания, а ее просьбы бытового плана были удовлетворены.
На этой неделе российский консул навестит девушку во второй раз.
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Гражданка России София Сапега была задержана вместе с Романом Протасевичем 23 мая в аэропорту Минск во время экстренной посадки самолета Ryanair.
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