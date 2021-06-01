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Генпрокуратуру завалили электронными жалобами по поводу задержания Сапеги

01.06.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik.  Правом обжаловать действия и решения органа обладают участники уголовного процесса путем подачи жалобы в устной или письменной форме, напомнили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что им поступает много электронных обращений по вопросам задержания 23 мая россиянки Софии Сапеги и белоруса Романа Протасевича. Генпрокуратура разъяснила судьбу обращений.

"Направление таких обращений лицами, не наделенными соответствующим правом, влечет за собой оставление обращений без рассмотрения по существу", – сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что право обжаловать решения органов, ведущих уголовный процесс, могут лишь его участники – в устной и письменной форме.

Задержание Сапеги

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в ЕГУ в Вильнюсе. 23 мая ее задержали сотрудники белорусской милиции вместе с экс-главредом признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактором также экстремистского канала "Беларусь головного мозга" Романом Протасевичем.

25 мая по госТВ показали видео, где Сапега рассказывает о том, что ведет Telegram-канал "Черная книга Беларуси". Этот ресурс публикует личные данные белорусских силовиков и также был признан экстремистским.

Вопрос задержания российской гражданки обсуждался на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Путин поручил МИД РФ предоставить всю возможную помощь Софии Сапеге.

Как сообщили Sputnik в посольстве РФ в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки.

В пятницу стало известно, что адвокат Сапеги Александр Филанович спустя несколько дней после задержания впервые смог встретиться со своей подзащитной. Он рассказал, что девушка выглядит "бодрой и здоровой". Кроме того, Филанович обжаловал отказ суда удовлетворить жалобу на задержание девушки, однако Мингорсуд ее не удовлетворил.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что посольство РФ в Минске постоянно контактирует с родителями Софии Сапеги, а саму девушку посетил консул. Захарова также отметила, что Сапега не высказывала жалоб по условиям содержания, а ее просьбы бытового плана были удовлетворены.

На этой неделе российский консул навестит девушку во второй раз.

 
Теги: Минск
 
 
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В ведомстве пояснили, какая судьба ждет электронные обращения и кто может обжаловать действия и решения органа, который ведет уголовный процесс.
 
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