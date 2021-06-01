|
Генпрокуратуру завалили электронными жалобами по поводу задержания Сапеги
01.06.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Правом обжаловать действия и решения органа обладают участники уголовного процесса путем подачи жалобы в устной или письменной форме, напомнили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В ведомстве отметили, что им поступает много электронных обращений по вопросам задержания 23 мая россиянки Софии Сапеги и белоруса Романа Протасевича. Генпрокуратура разъяснила судьбу обращений.
"Направление таких обращений лицами, не наделенными соответствующим правом, влечет за собой оставление обращений без рассмотрения по существу", – сообщили в Генпрокуратуре.
В ведомстве добавили, что право обжаловать решения органов, ведущих уголовный процесс, могут лишь его участники – в устной и письменной форме.
Задержание Сапеги
25 мая по госТВ
Вопрос задержания российской гражданки обсуждался на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Путин
Как сообщили Sputnik в посольстве РФ в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки.
В пятницу стало известно, что адвокат Сапеги Александр Филанович спустя несколько дней после задержания впервые
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что посольство РФ в Минске постоянно контактирует с родителями Софии Сапеги, а саму девушку посетил консул. Захарова также отметила, что Сапега
На этой неделе российский консул навестит девушку во второй раз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ведомстве пояснили, какая судьба ждет электронные обращения и кто может обжаловать действия и решения органа, который ведет уголовный процесс.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)