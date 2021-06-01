Конюшня Центра олимпийской подготовки горела в Ратомке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. В Ратомке горит конюшня, об этом сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

На месте происшествия работают подразделения МЧС.

"Горит Т-образное здание конюшни, по имеющейся на этот момент информации всех лошадей из здания успели вывести, сведений о пострадавших людях также нет", - рассказали в ведомстве.

Как сообщили в МЧС, по состоянию на 13:30 пожар ликвидирован.

В Белорусской федерации конного спорта подтвердили Sputnik, что горит несколько зданий Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства, все лошади и сотрудники спасены и отведены на безопасное расстояние.

В начале этого года на территории РЦОП горела баня, ЧП случилось 29 января. Никто не пострадал, но осталась повреждена деревянная отделка парильного помещения.

Республиканская конноспортивная школа в Ратомке располагается с 1962 года. В 2000-х здесь появился Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства, а в 2011-м его реконструировали. Это основная база национальной команды по конному спорту. Здесь готовят наездников, спортсменов, тренеров, коневодов и других специалистов. Атлетов и лошадей готовят по трем дисциплинам – выездке, конкуру и троеборью.

В РЦОПе проходят международные соревнования. На территории комплекса есть несколько конюшен, стадион, открытые и закрытые манежи.